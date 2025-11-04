Advertisement
HOME NEWS NUSANTARA

Gas Elpiji Meledak, Satu Keluarga Tewas di Pekalongan

Suryono Sukarno , Jurnalis-Selasa, 04 November 2025 |05:56 WIB
Gas Elpiji Meledak, Satu Keluarga Tewas di Pekalongan
Tabung gas elpiji meledak di rumah kontrakan tewaskan sekeluarga di Pekalongan, Jawa Tengah (Foto: Suryono Sukarno/Okezone)
A
A
A

PEKALONGAN - Tabung gas elpiji meledak di rumah kontrakan, Kelurahan Kradenan, Pekalongan Selatan, Kota Pekalongan, pada Minggu 2 November 2025. 

Satu keluarga terdiri dari ayah ibu dan dua anak mengalami luka bakar serius sehingga dilarikan ke Rumah Sakit Bendan, Kota Pekalongan.

Nahas, Harizan Arka, balita laki-laki tiga tahun meninggal dunia pada Minggu malam. Sementara sang ayah Faridotul Ilmi dan anaknya Raisya Adiyah bayi empat bulan menyusul kepergian Harizan pada Senin 3 November 2025 sore.

Sang istri yang juga ibu dari balita, Halimatus Sa'diyah masih menjalani perawatan di rumah sakit tersebut. Adapun dua korban dimakamkan di Kelurahan Jenggot, Kota Pekalongan, dan satu lainnya  di makamkan di Kelurahan Simbang Wetan, Kota Pekalongan.

Menurut Kapolsek Pekalongan Selatan Kompol Aries Tri Hartanto, kejadian pertama kali diketahui para tetangga yang melihat kamar kos terbakar setelah ada ledakan. Kemudian, warga langsung menolong para korban untuk dilarikan ke rumah sakit. 

“Berdasarkan keterangan saksi, korban memasak di dalam rumah kontrakan. Kondisi tertutup kemudian diduga ada kebocoran gas. Saat dihidupkan sehingga terjadi ledakan,” ujarnya. 

Ketiga korban langsung dimakamkan pihak keluarga. Saat ini, polisi masih melakukan penyelidikan untuk mengetahui penyebab pasti dugaan tabung gas meledak.

(Arief Setyadi )

      
