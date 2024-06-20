Advertisement
HOME NEWS NUSANTARA

Mafia Elpiji di Cilegon Ditangkap Polisi, Keuntungannya Tembus Rp3 Miliar

Fariz Abdullah , Jurnalis-Kamis, 20 Juni 2024 |20:01 WIB
Mafia Elpiji di Cilegon Ditangkap Polisi, Keuntungannya Tembus Rp3 Miliar
Polisi ungkap mafia elpiji di Cilegon (Foto : MPI/Fariz A)
A
A
A

SERANG - Mafia elpiji berinisial AS (34) dan AI ditangkap Polda Banten. Mereka merupakan komplotan mafia gas elpiji untuk warga miskin sehingga menyebabkan terjadinya kelangkaan di Kota Baja.

Modus mereka yakni menyuntikkan gas elpiji 3 kilogram ke tabung 5,5 kilogram, 12 kilogram hingga 50 kilogram. Kedua mafia ini mampu menyuntikkan gas elpiji 3 kilogram mencapai 400 tabung dalam sehari dengan modal selang dan regulator.

Kabid Humas Polda Banten, Kombes Pol Didik Heriyanto mengatakan, setelah melakukan penyuntikan mereka mengganti segel tabung yang dibeli secara online.

"Mereka mendapat tabung 3 kilogram dari pengecer dan pangkalan di Cilegon dan Serang dengan harga Rp22 ribu," kata, Kamis (20/6/2024).

Menurut Didik, tabung hasil suntikan kemudian dipasarkan ke di sejumlah rumah makan di Cilegon hingga peternakan ayam di Serang.

"Mereka menjual selain ke rumah makan, terutama yang ukuran 12 kg, itu ada sebagian yang dijual ke peternakan yang ukuran 50 kg di wilayah hukum Serang," ujar Didik.

Didik menjelaskan, kedua orang tersebut melakukan kegiatan penyuntikan gas elpiji di sebuah rumah yang ada di wilayah Kecamatan Jombang, Kota Cilegon.

Selama 8 bulan beroperasi lanjut Didik, kedua orang tersebut mendapat keuntungan mencapai Rp3 miliar.

"Per hari keuntungan Rp13 juta, sehingga selama satu bulan Rp390 juta. Beroperasi kurang lebih 8 bulan, total keuntungan yang didapat pelaku kurang lebih Rp3 miliar," ungkapnya.

Halaman:
1 2
      
