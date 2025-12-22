Polda Metro Jaya Kerahkan 5.044 Personel Gabungan untuk Pengamanan Natal dan Tahun Baru

JAKARTA - Polda Metro Jaya mengerahkan 5.044 personel gabungan dari Polri, TNI, hingga unsur Pemerintah Provinsi DKI Jakarta untuk melakukan pengamanan selama momen Natal 2025 dan Tahun Baru 2026.

Kapolda Metro Jaya, Irjen Pol Asep Edi Suheri, mengatakan ribuan personel itu terdiri dari 4.217 personel Polri, 394 personel Kodam Jaya, dan 433 personel dari unsur Pemprov DKI Jakarta. Asep menegaskan pengamanan gereja dengan prioritas tinggi merupakan operasi inti.

"Adapun pengamanan juga kami lakukan di tempat ibadah gereja dan melakukan penebalan pengamanan di gereja dengan prioritas tinggi," kata Asep Edi Suheri kepada wartawan, Senin (22/12/2025).

Asep menjelaskan, ada 14 gereja di wilayah Jakarta Pusat, Jakarta Barat, Jakarta Timur, hingga Bekasi yang dilakukan penebalan. Ia juga memastikan personel serta sarana dan prasarana pengamanan berjalan sesuai rencana.

"Pagi tadi kami sudah melakukan pengecekan beberapa gereja, yakni Gereja Katedral dan Gereja Imanuel. Kami memastikan seluruh personel siap, sarana dan prasarana siap, serta pengamanan berjalan sesuai dengan rencana operasi," tambah Asep.