Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Polda Metro Jaya Kerahkan 5.044 Personel Gabungan untuk Pengamanan Natal dan Tahun Baru

Jonathan Simanjuntak , Jurnalis-Senin, 22 Desember 2025 |14:21 WIB
Polda Metro Jaya Kerahkan 5.044 Personel Gabungan untuk Pengamanan Natal dan Tahun Baru
Kapolda Metro Jaya, Irjen Pol Asep Edi Suheri menerjunkan 5.044 personel gabungan untuk pengamanan Nataru.
A
A
A

JAKARTA - Polda Metro Jaya mengerahkan 5.044 personel gabungan dari Polri, TNI, hingga unsur Pemerintah Provinsi DKI Jakarta untuk melakukan pengamanan selama momen Natal 2025 dan Tahun Baru 2026.

Kapolda Metro Jaya, Irjen Pol Asep Edi Suheri, mengatakan ribuan personel itu terdiri dari 4.217 personel Polri, 394 personel Kodam Jaya, dan 433 personel dari unsur Pemprov DKI Jakarta. Asep menegaskan pengamanan gereja dengan prioritas tinggi merupakan operasi inti.

"Adapun pengamanan juga kami lakukan di tempat ibadah gereja dan melakukan penebalan pengamanan di gereja dengan prioritas tinggi," kata Asep Edi Suheri kepada wartawan, Senin (22/12/2025).

Asep menjelaskan, ada 14 gereja di wilayah Jakarta Pusat, Jakarta Barat, Jakarta Timur, hingga Bekasi yang dilakukan penebalan. Ia juga memastikan personel serta sarana dan prasarana pengamanan berjalan sesuai rencana.

"Pagi tadi kami sudah melakukan pengecekan beberapa gereja, yakni Gereja Katedral dan Gereja Imanuel. Kami memastikan seluruh personel siap, sarana dan prasarana siap, serta pengamanan berjalan sesuai dengan rencana operasi," tambah Asep.

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/22/338/3191262//polda_metro_jaya_ungkap_kasus_narkoba-qOvM_large.jpg
Polda Metro Ungkap 1.517 Kasus Narkoba Selama 3 Bulan, 387 Kg Narkoba Disita
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/21/338/3191172//ilustrasi-gJSc_large.jpg
Ganjil-Genap di Jakarta Ditiadakan Selama Libur Natal 25-26 Desember
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/21/337/3191153//kapolri_jenderal_listyo_listyo_sigit_prabowo_meninjau_kesiapan_pengamanan_nataru_di_stasiun_tawang_semarang-taXN_large.jpeg
Kapolri Tinjau Kesiapan Pelayanan dan Pengamanan Nataru di Stasiun Tawang Semarang
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/20/338/3191051//kabid_humas_polda_metro_jaya_kombes_bhudi_hermanto-rtQE_large.jpg
Polisi: Jokowi’s White Paper Roy Suryo Cs Bukan Karya Ilmiah, Hanya Klaim
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/19/338/3190947//kadishub_dki_jakarta_syafrin_liputo-kp16_large.jpg
Antisipasi Lonjakan Pemudik Nataru, Jakarta Siapkan 7 Terminal
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/19/337/3190945//polri_waspadai_ancaman_terorisme-SZM5_large.jpg
Polri Waspadai Ancaman Terorisme Jelang Perayaan Natal dan Tahun Baru
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement