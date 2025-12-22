Tinjau Pelabuhan Merak, Kapolri Sampaikan Atensi Prabowo soal Nataru

BANTEN - Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo melakukan peninjauan ke Pelabuhan Merak, Banten, untuk memastikan kesiapan pengamanan dan pelayanan masyarakat selama momen Natal dan Tahun Baru (Nataru).

Sigit menyampaikan pesan dan atensi khusus dari Presiden Prabowo Subianto. Menurutnya, Prabowo menekankan agar masyarakat mendapatkan pelayanan terbaik selama arus mudik dan arus balik Nataru 2025.

“Bapak Presiden memberikan perhatian penuh terhadap kegiatan Nataru. Beliau memberikan instruksi untuk kemudahan dan pelayanan bagi masyarakat yang melaksanakan mudik Nataru, serta memastikan pelayanan maksimal agar Nataru berjalan dengan baik, di tengah prediksi kondisi cuaca yang harus betul-betul kita siapkan,” kata Sigit kepada awak media di Pelabuhan Merak, Senin (22/12/2025).

Sigit menegaskan, BMKG telah memberikan peringatan bahwa Provinsi Banten menjadi salah satu wilayah dengan potensi curah hujan tinggi.

“Oleh karena itu, kita harus mengantisipasi potensi bencana, belajar dari dampak siklon Seroja yang terjadi di Sumatera Utara kemarin. Kita juga melihat di Jawa Tengah mulai terjadi banjir bandang,” ujarnya.