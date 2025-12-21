Puncak Arus Libur Nataru, 194 Ribu Penumpang Padati Bandara Soetta

JAKARTA – Bandara Internasional Soekarno-Hatta mulai terlihat padat pada Minggu (21/12/2025), yang diprediksi menjadi puncak arus mudik Natal 2025 dan Tahun Baru 2026 (Nataru).

Pantauan iNews Media Group di lokasi, kepadatan yang cukup menonjol terlihat di Terminal 2 Bandara Soetta dengan rute penerbangan domestik. Sementara Terminal 3 cukup ramai penumpang yang lalu lalang, namun tidak begitu padat.

Pelaksana Tugas Sementara Assistant Deputy Communication and Legal Bandara Soekarno-Hatta, Trisna Wijaya, menyebut puncak arus libur Natal 2025 terjadi pada hari ini, sehingga tak mengherankan jika kepadatan penumpang terlihat.

Ia menjelaskan bahwa pergerakan pada hari ini mencapai 1.146 penerbangan dan 194.269 penumpang. Jumlah tersebut, disebutnya, meningkat dibandingkan dengan periode sebelumnya.

“Puncak arus libur Natal 2025 diperkirakan terjadi pada 21 Desember 2025, dengan pergerakan mencapai 1.146 penerbangan dan 194.269 penumpang, atau meningkat 1,6 persen dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya,” kata Trisna dalam keterangan yang diterima iNews Media Group, Minggu (21/12/2025).