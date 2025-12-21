Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Puncak Arus Libur Nataru, 194 Ribu Penumpang Padati Bandara Soetta

Andika Rachmansyah , Jurnalis-Minggu, 21 Desember 2025 |19:28 WIB
Puncak Arus Libur Nataru, 194 Ribu Penumpang Padati Bandara Soetta
Bandara Soetta dipadati penumpang pada hari puncak arus mudik Natal 2025. (Foto: Andika/IMG)
A
A
A

JAKARTA – Bandara Internasional Soekarno-Hatta mulai terlihat padat pada Minggu (21/12/2025), yang diprediksi menjadi puncak arus mudik Natal 2025 dan Tahun Baru 2026 (Nataru).

Pantauan iNews Media Group di lokasi, kepadatan yang cukup menonjol terlihat di Terminal 2 Bandara Soetta dengan rute penerbangan domestik. Sementara Terminal 3 cukup ramai penumpang yang lalu lalang, namun tidak begitu padat.

Pelaksana Tugas Sementara Assistant Deputy Communication and Legal Bandara Soekarno-Hatta, Trisna Wijaya, menyebut puncak arus libur Natal 2025 terjadi pada hari ini, sehingga tak mengherankan jika kepadatan penumpang terlihat.

Ia menjelaskan bahwa pergerakan pada hari ini mencapai 1.146 penerbangan dan 194.269 penumpang. Jumlah tersebut, disebutnya, meningkat dibandingkan dengan periode sebelumnya.

“Puncak arus libur Natal 2025 diperkirakan terjadi pada 21 Desember 2025, dengan pergerakan mencapai 1.146 penerbangan dan 194.269 penumpang, atau meningkat 1,6 persen dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya,” kata Trisna dalam keterangan yang diterima iNews Media Group, Minggu (21/12/2025).

 

Halaman:
1 2 3
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/19/470/3184476//bandara_soetta-ifbl_large.jpeg
Revitalisasi Terminal 1C Bandara Soetta Senilai Rp1,3 Triliun Hampir Rampung
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/16/320/3183974//libur_nataru-AMIJ_large.jpg
6 Fakta Persiapan Nataru, Ramp Check Bus, Diskon Tiket Pesawat hingga Antisipasi Cuaca Buruk
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/19/338/3163964//bandara_soekarno_hatta-BAiG_large.jpg
Heboh! Viral WNA Hilang USD 5.000 di Bandara Soetta, Ini Faktanya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/05/08/625/3137429//mobil_terbakar-tGbN_large.jpg
Minibus Terbakar di Tol Bandara Soetta, Diduga Akibat Korsleting Listrik
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/04/11/11/3129916//bandara_soekarno_hatta_jadi_top_25_terbaik_dunia-BZmF_large.jpg
Transformasi InJourney Airports Bawa Bandara Soekarno Hatta Jadi TOP 25 Terbaik Dunia
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/04/04/337/3128191//bandara_soetta-cu9m_large.jpg
81.405 Pemudik Bakal Padati Arus Balik di Bandara Soetta
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement