Kapolri Tegaskan Pemerintah Berikan Pelayanan Terbaik saat Libur Nataru

JAKARTA - Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo mengungkap komitmen negara untuk memberikan pelayanan terbaik selama Natal 2025 dan Tahun Baru 2026. Sigit menjelaskan hal tersebut merupakan perintah Presiden Prabowo Subianto.

1. Pelayanan Nataru

Hal itu disampaikan Sigit saat meninjau Stasiun Tawang, Minggu (21/12/2025). Sigit sekaligus memastikan kesiapan layanan publik yang akan dimanfaatkan masyarakat untuk mudik.

"Hari ini saya berkunjung ke Stasiun Tawang untuk mendengarkan langsung dan melihat situasi pelayanan Natal dan Tahun Baru, khususnya terkait arus mudik dan balik masyarakat," ujar Sigit kepada wartawan, Minggu (21/12/2025).

Kapolri menjelaskan, pemerintah telah memprediksi kenaikan jumlah masyarakat yang akan melakukan perjalanan selama Nataru akan meningkat. Karena itu, pemerintah menyiapkan berbagai insentif untuk meringankan beban masyarakat.

Sigit menjelaskan insentif itu diberikan mulai dari pemotongan harga tarif tol, penyeberangan, hingga kereta api. Pemerintah juga memberikan program pengangkutan motor gratis melalui kereta api.

"Sesuai arahan Bapak Presiden, pemerintah ingin memastikan pelayanan Nataru berjalan dengan baik, masyarakat terlayani maksimal, serta mendapatkan berbagai kemudahan melalui insentif yang telah disiapkan," ujarnya.