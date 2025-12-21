Advertisement
INFOGRAFIS INDEKS
HOME NEWS NASIONAL

Kapolri Tinjau Kesiapan Pelayanan dan Pengamanan Nataru di Stasiun Tawang Semarang

Rahman Asmardika , Jurnalis-Minggu, 21 Desember 2025 |14:16 WIB
Kapolri Jenderal Listyo Listyo Sigit Prabowo meninjau kesiapan pelayanan dan pengamanan Natal 2025 dan Tahun Baru 2026 di Stasiun Tawang, Semarang, 21 Desember 2026.
SEMARANG Kapolri Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo melaksanakan peninjauan kesiapan pelayanan dan pengamanan Natal 2025 dan Tahun Baru 2026 di Stasiun Tawang Semarang, Minggu (21/12/2025) sekitar pukul 13.00 WIB. Dalam kegiatan ini, Kapolri didampingi oleh Kadiv Propam Polri Irjen Pol Abdul Karim, Kadiv Humas Polri Irjen Pol Sandi Nugroho, serta Kakorlantas Polri Irjen Pol Agus Suryonugroho. Kegiatan ini dilakukan untuk memastikan keamanan, keselamatan, serta kenyamanan masyarakat selama masa puncak arus libur akhir tahun.

Setibanya di lokasi, Kapolri beserta rombongan disambut oleh Kapolrestabes Semarang, Kepala Daerah Operasi (Daop) IV KAI, serta Kepala Stasiun Tawang. Kapolri kemudian meninjau langsung Posko Kesehatan Polri dan sejumlah fasilitas pelayanan publik yang tersedia di stasiun, di antaranya area bermain anak (playground), kursi pijat, serta fasilitas ramah difabel termasuk kursi roda.

Dalam kesempatan tersebut, Kapolri menerima paparan dari Kepala Daop IV KAI terkait kesiapan operasional angkutan kereta api selama Nataru, termasuk prediksi peningkatan volume penumpang di wilayah Daop IV Semarang. Paparan tersebut menjadi bahan evaluasi bersama guna mengantisipasi potensi kepadatan dan memastikan layanan transportasi publik berjalan aman dan lancar.

 

