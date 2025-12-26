Advertisement
INFOGRAFIS INDEKS
HOME NEWS MEGAPOLITAN

KAI Catat Lebih dari 50 Ribu Warga Tinggalkan Jakarta dengan Kereta saat Natal

Achmad Al Fiqri , Jurnalis-Jum'at, 26 Desember 2025 |00:34 WIB
KAI Catat Lebih dari 50 Ribu Warga Tinggalkan Jakarta dengan Kereta saat Natal
Mudik Natal (Foto: Okezone)
A
A
A

JAKARTA – PT Kereta Api Indonesia (Persero) mencatat lebih dari 50 ribu warga meninggalkan Jakarta saat perayaan Natal 2025, yang jatuh pada Kamis (25/12/2025).

"Sebanyak 51.960 pelanggan kereta api meninggalkan Jakarta pada Kamis (25/12/2025) hingga pukul 15.30 WIB," ujar Manager Humas KAI Daop 1 Jakarta, Franoto Wibowo.

Adapun rincian jumlah penumpang yang meninggalkan Jakarta, yakni sebanyak 15.259 orang berangkat dari Stasiun Pasar Senen dan 16.647 orang melalui Stasiun Gambir.

Sementara itu, 6.496 orang meninggalkan Jabodetabek melalui Stasiun Bekasi saat Natal 2025.

Franoto menambahkan, jumlah tiket yang telah terjual untuk periode angkutan Natal dan Tahun Baru (Nataru), yaitu dari 18 Desember 2025 hingga 4 Januari 2026, mencapai 645.661 tiket.

(Awaludin)

      
Topik Artikel :
Libur Nataru Natal KAI
