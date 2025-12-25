Katedral Jakarta: Misa Natal Berjalan Lancar Meski Hujan Deras Menguyur

JAKARTA – Hujan deras disertai angin kencang yang melanda Jakarta membuat jemaat yang melangsungkan Misa Hari Raya Natal 2025 sempat tersiram hujan. Meski begitu, peribadatan dipastikan tetap berjalan lancar.

Kepala Humas Gereja Katedral Jakarta, Susyana Suwadie, menyatakan bersyukur pelaksanaan Misa Hari Raya Natal pada 25 Desember 2025 telah berjalan lancar. Namun, ia mengaku ada kejadian tak terduga saat misa Natal pukul 18.00 WIB.

“Sejak malam Natal hingga hari ini, semuanya berjalan lancar. Hanya saja, yang tidak terduga adalah hujan deras dan angin kencang saat misa pukul 18.00,” tutur Susyana saat ditemui di halaman Gereja Katedral, Jakarta Pusat, Kamis (25/12/2025).

Kendati demikian, Susyana mengatakan sejumlah jemaat yang mengikuti misa di Plaza Maria sempat tersiram hujan deras dan dievakuasi ke tempat yang lebih terlindung.

“Namun semuanya tetap berjalan lancar, dan jemaat mengikuti arahan sehingga bisa menuntaskan misa sampai selesai,” pungkasnya.