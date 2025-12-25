Advertisement
INFOGRAFIS INDEKS
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Meski Hujan Deras, Misa Natal di Katedral Jakarta Tetap Berlangsung Khidmat

Achmad Al Fiqri , Jurnalis-Kamis, 25 Desember 2025 |19:37 WIB
Meski Hujan Deras, Misa Natal di Katedral Jakarta Tetap Berlangsung Khidmat
Misa Natal di Katedral Jakarta (foto: Okezone/Fiqri)
JAKARTA – Hujan deras disertai angin melanda Jakarta di tengah pelaksanaan ibadah Misa Hari Raya Natal 2025 di Gereja Katedral, Jakarta Pusat, Kamis (25/12/2025) malam. Meski demikian, ibadah tetap berlangsung secara khidmat.

Berdasarkan pantauan iNews Media Group, hujan deras disertai angin melanda wilayah Jakarta Pusat sejak sore hari. Hujan turun saat para jemaat telah berada di dalam gereja untuk mengikuti ibadah Misa Natal 2025 yang dimulai pukul 18.00 WIB.

Seiring berjalannya waktu, intensitas hujan terpantau semakin meningkat. Gemuruh petir dan tiupan angin kencang turut mewarnai kondisi cuaca tersebut. Sejumlah jemaat yang telah hadir maupun yang akan mengikuti misa terlihat berteduh sementara di tenda-tenda yang terpasang di halaman gereja.

Kendati demikian, pelaksanaan ibadah Misa Hari Raya Natal 2025 tetap berlangsung di dalam gereja. Jemaat yang baru datang tetap memasuki gereja untuk mengikuti rangkaian ibadah.

Sebagai informasi, Gereja Katedral Jakarta menggelar Misa Hari Raya Natal 2025 sebanyak empat kali pada Kamis, 25 Desember 2025. Perayaan Misa Natal tahun ini mengusung tema “Allah Hadir Menyelamatkan Keluarga.”

(Awaludin)

      
Topik Artikel :
Gereja Katedral Natal Misa Natal
