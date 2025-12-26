Prakiraan Cuaca Jabodetabek Hari Ini: Waspada Hujan Lebat Disertai Petir

JAKARTA - Cuaca di Jakarta dan sekitarnya diperkirakan berawan tebal sepanjang pada Jumat (26/12/2025), dengan potensi hujan di beberapa wilayah.

Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) pun mengimbau warga agar waspada hujan lebat yang bisa disertai kilat, petir, dan angin kencang.

Pada pagi hari, hujan ringan-sedang akan mengguyur wilayah Jakarta Pusat, Jakarta Utara, dan Jakarta Barat. Lalu hujan sedang-lebat akan terjadi di Jakarta Selatan, Jakarta Timur, Kota Depok, Bogor, dan Bekasi.

Dan memasuki siang hingga sore hari, hujan ringan-sedang di Jakarta Selatan, Jakarta Timur, Depok, Bekasi. Hujan sedang-lebat di Bogor, Tangerang, dan Tangerang Selatan.

BMKG mengimbau warga untuk waspada terhadap potensi hujan lebat yang dapat disertai kilat/petir dan angin kencang, terutama pada dini hari dan menjelang siang hingga sore di wilayah Jakarta Selatan, Jakarta Timur, Kota Depok, Kabupaten dan Kota Bogor, Kabupaten dan Kota Tangerang, serta Kota Tangerang Selatan.

(Awaludin)