BMKG Ungkap Prediksi Curah Hujan Indonesia 2026, Ini Rinciannya

JAKARTA – Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) merilis prediksi curah hujan tahunan dan bulanan di Indonesia untuk tahun 2026. Prediksi ini mencatat bahwa sebagian besar wilayah Indonesia akan mengalami curah hujan pada kategori normal, meski terdapat sejumlah daerah dengan potensi hujan sangat tinggi maupun sangat rendah pada periode tertentu.

Deputi Bidang Klimatologi BMKG, Ardhasena Sopaheluwakan, menjelaskan bahwa secara umum curah hujan tahunan di Indonesia pada 2026 berada pada rentang yang cukup lebar.

“Bagaimana dengan total curah hujan tahunan? Sebagian besar wilayah Indonesia pada tahun 2026 diprediksi akan mengalami curah hujan berkisar antara 1.500 mm per tahun hingga 4.000 mm per tahun,” ujar Ardhasena saat Release Climate Outlook 2026, Selasa (23/12/2025).

Ardhasena memaparkan bahwa wilayah-wilayah seperti Bali, Nusa Tenggara Barat, dan Nusa Tenggara Timur, demikian pula pesisir timur Sumatera, pesisir timur Kalimantan, serta wilayah lainnya, diprediksi memiliki curah hujan relatif rendah hingga menengah, sekitar 1.500 mm per tahun.