Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS JABAR

Keroyok Remaja, 6 Anggota Geng Motor di Bawah Umur Ditangkap

Agus Warsudi , Jurnalis-Rabu, 02 Juli 2025 |03:05 WIB
Keroyok Remaja, 6 Anggota Geng Motor di Bawah Umur Ditangkap
Penangkapan geng motor (foto: Okezone)
A
A
A

BANDUNG – Anggota Satreskrim Polrestabes Bandung menangkap enam anggota geng motor yang melakukan pengeroyokan, terhadap seorang remaja di Jalan Sulanjana, Kota Bandung, Jawa Barat, pada Kamis (26/6/2025) dini hari. 

Kapolrestabes Bandung, Kombes Budi Sartono mengatakan, setelah dilakukan pemeriksaan, ternyata keenam orang tersebut masih di bawah umur.

"Jadi kami lakukan pemeriksaan dan pendalaman sesuai prosedur ABH atau anak berhadapan dengan hukum dan Undang-undang Perlindungan anak," kata Budi, Selasa (1/7/2025).

Budi menyatakan, proses hukum terhadap enam anggota geng motor tersebut tetap berlanjut walaupun masih di bawah umur. 

"Proses hukum tetap berlanjut walaupun dipastikan mereka di bawah umur," ujarnya.

Menurutnya, keenam anggota geng motor yang ditangkap bukan warga Kota Bandung. Mereka dari Kota Cimahi.

Diberitakan sebelumnya, video seorang remaja pria berlumuran darah viral di media sosial (medsos). Dalam unggahan itu, disebutkan remaja tersebut terluka parah akibat dikeroyok 30 anggota geng motor di Jalan Sulanjana, Kecamatan Bandung Wetan, Kota Bandung.

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/15/340/3169985//geng_motor-omq3_large.jpg
Geng Motor Bersenjata Busur hingga Samurai Serang Warga, Dua Motor Dirusak
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/01/525/3159719//rudi-0Bdv_large.jpg
Kapolda Jabar Larang Total Geng Motor, Sanksi Tegas Menanti
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/07/525/3145376//sembilan_anggota_geng_motor_serang_warga_cirebon_ditangkap_polisi-aP6u_large.jpg
Sembilan Anggota Geng Motor Berusia Belasan Serang Warga Cirebon Ditangkap Polisi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/06/525/3145235//sapi_ngamuk_di_bandung-JlI2_large.jpg
Sapi Kurban Ngamuk Seruduk Warga, 4 Bocah Jadi Korban
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/02/340/3144132//anggota_geng_motor_ditangkap-1WfE_large.jpg
Anggota Geng Motor Bikin Onar, 8 Pelajar Ditangkap
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/02/609/3143836//brutal_puluhan_remaja_serang_masjid_hingga_permukiman_warga_makassar-NcXC_large.jpg
Brutal! Puluhan Remaja Serang Masjid hingga Permukiman Warga Makassar
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement