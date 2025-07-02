Keroyok Remaja, 6 Anggota Geng Motor di Bawah Umur Ditangkap

BANDUNG – Anggota Satreskrim Polrestabes Bandung menangkap enam anggota geng motor yang melakukan pengeroyokan, terhadap seorang remaja di Jalan Sulanjana, Kota Bandung, Jawa Barat, pada Kamis (26/6/2025) dini hari.

Kapolrestabes Bandung, Kombes Budi Sartono mengatakan, setelah dilakukan pemeriksaan, ternyata keenam orang tersebut masih di bawah umur.

"Jadi kami lakukan pemeriksaan dan pendalaman sesuai prosedur ABH atau anak berhadapan dengan hukum dan Undang-undang Perlindungan anak," kata Budi, Selasa (1/7/2025).

Budi menyatakan, proses hukum terhadap enam anggota geng motor tersebut tetap berlanjut walaupun masih di bawah umur.

"Proses hukum tetap berlanjut walaupun dipastikan mereka di bawah umur," ujarnya.

Menurutnya, keenam anggota geng motor yang ditangkap bukan warga Kota Bandung. Mereka dari Kota Cimahi.

Diberitakan sebelumnya, video seorang remaja pria berlumuran darah viral di media sosial (medsos). Dalam unggahan itu, disebutkan remaja tersebut terluka parah akibat dikeroyok 30 anggota geng motor di Jalan Sulanjana, Kecamatan Bandung Wetan, Kota Bandung.