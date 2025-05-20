Bak Bang Jago di Jalan, Anggota Geng Motor Medan Nangis Histeris Digulung Prajurit TNI

MEDAN – Sekelompok pria yang mengendarai motor berbuat onar di kawasan Jalan Gatot Subroto, Medan, Sumatera Utara. Aksi geng motor itu terhenti saat ketiga personel Kodam I/Bukit Barisan membubarkannya.

Ketiga anggota TNI itu adalah Sertu Agung Suratman, Kopda Fikri Huraira, dan Praka MS Panjaitan yang bertugas sebagai staf Operasi Kodam I/BB. Mereka berada di lokasi saat mendengar teriakan warga menyusul kemunculan kelompok sepeda motor yang mengganggu ketertiban.

Mereka berhasil membubarkan konvoi dan mengamankan satu remaja yang diduga terlibat dalam kelompok tersebut. Dari tangan remaja itu, diamankan pula satu buah stik golf yang diduga akan digunakan sebagai alat kekerasan.

Dalam video yang diterima Okezone, salah satu anggota geng motor itu menangis histeris dan meminta maaf kepada prajurit TNI yang menangkapnya.

“Kami spontan bergerak karena melihat situasi yang sudah meresahkan. Keberadaan geng motor seperti ini memang harus ditindak agar tidak membahayakan warga,” ujar Sertu Agung Suratman, Selasa (20/5/2025).

Sementara itu, Kapendam I/BB, Kolonel Inf Asrul Harahap, mengapresiasi respons cepat para prajurit di lapangan.

“Ini bukti nyata bahwa TNI selalu hadir dan sigap ketika masyarakat membutuhkan. Tindakan ini adalah bentuk komitmen kami menjaga stabilitas keamanan lingkungan,” tegasnya.

Asrul juga menekankan pentingnya kepekaan prajurit TNI terhadap situasi sosial di sekitarnya untuk memberikan rasa aman kepada masyarakat.