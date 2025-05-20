Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS SUMUT

Bak Bang Jago di Jalan, Anggota Geng Motor Medan Nangis Histeris Digulung Prajurit TNI

Fahmi Firdaus , Jurnalis-Selasa, 20 Mei 2025 |16:47 WIB
Bak Bang Jago di Jalan, Anggota Geng Motor Medan Nangis Histeris Digulung Prajurit TNI
Bak Bang Jago di Jalan, Anggota Geng Motor Medan Nangis Histeris Digulung Prajurit TNI
A
A
A

MEDAN – Sekelompok pria yang mengendarai motor berbuat onar  di kawasan Jalan Gatot Subroto, Medan, Sumatera Utara.  Aksi geng motor itu terhenti saat ketiga personel Kodam I/Bukit Barisan membubarkannya.

Ketiga anggota TNI itu adalah Sertu Agung Suratman, Kopda Fikri Huraira, dan Praka MS Panjaitan yang bertugas sebagai staf Operasi Kodam I/BB. Mereka berada di lokasi saat mendengar teriakan warga menyusul kemunculan kelompok sepeda motor yang mengganggu ketertiban.

Mereka berhasil membubarkan konvoi dan mengamankan satu remaja yang diduga terlibat dalam kelompok tersebut. Dari tangan remaja itu, diamankan pula satu buah stik golf yang diduga akan digunakan sebagai alat kekerasan.

Dalam video yang diterima Okezone, salah satu anggota geng motor itu menangis histeris dan meminta maaf kepada prajurit TNI yang menangkapnya.

“Kami spontan bergerak karena melihat situasi yang sudah meresahkan. Keberadaan geng motor seperti ini memang harus ditindak agar tidak membahayakan warga,” ujar Sertu Agung Suratman, Selasa (20/5/2025).

Sementara itu, Kapendam I/BB, Kolonel Inf Asrul Harahap, mengapresiasi respons cepat para prajurit di lapangan.

“Ini bukti nyata bahwa TNI selalu hadir dan sigap ketika masyarakat membutuhkan. Tindakan ini adalah bentuk komitmen kami menjaga stabilitas keamanan lingkungan,” tegasnya.

Asrul juga menekankan pentingnya kepekaan prajurit TNI terhadap situasi sosial di sekitarnya untuk memberikan rasa aman kepada masyarakat.

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Topik Artikel :
tni Geng motor viral
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/20/338/3184724/viral-yZQa_large.jpg
Viral! MRT Jakarta Alami Gangguan Operasional, Pengguna Protes
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/18/338/3184385/viral-SyGB_large.jpg
Abraham Ngamuk hingga Aniaya Pacar karena Ajakan Love Scamming di Aplikasi Kencan Ditolak
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/15/338/3183768/viral-jOQm_large.jpg
Polisi Tangkap Penganiaya Wanita Cantik  karena Tolak Berbuat Kriminal, Nih Tampangnya!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/15/338/3183759/viral-2cMq_large.jpg
Viral! Lokomotif KA Majapahit Lepas dari Gerbong di Stasiun Senen, KAI Ungkap Kronologinya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/15/338/3183710/viral-CW1G_large.jpg
Begal Bersenpi Rampas Motor Karyawan di Bekasi, Videonya Viral di Medsos
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/13/337/3183336/viral-ma6g_large.jpg
Kronologi Lengkap Gaby Siswi SMA Strada yang Hilang Kini Ditemukan di Cikini Jakpus
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement