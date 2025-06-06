Sapi Kurban Ngamuk Seruduk Warga, 4 Bocah Jadi Korban

BANDUNG - Seekor sapi kurban mengamuk dan menyeruduk kerumunan warga di kawasan Gang Pabrik Kulit Selatan, Kopo, Kecamatan Bojongloa Kaler, Kota Bandung, Jawa Barat Jumat (6/6/2025). Akibatnya, empat orang anak mengalami luka berat dan ringan.

Berdasarkan pantauan rekaman CCTV di lokasi kejadian, terlihat warga termasuk anak-anak, berkerumun di dalam gang untuk melihat proses penyembelihan hewan kurban.

Tak lama kemudian, warga yang berkerumun tampak panik. Ternyata, seekor sapi kurban berukuran besar berlari ke arah mereka. Sapi tersebut menyeruduk kerumunan warga. Bahkan mengijak-injak warga yang terjatuh.

Saat ini, sapi tersebut terjebak di halaman rumah. Warga pun belum berhasil mengevakuasi sapi tersebut untuk dibawa kembali ke lokasi pemotongan hewan kurban.

Panitia kurban, Febri Gunawan mengatakan, sapi yang mengamuk diduga kuat karena stres. Kondisi itu membuat sapi kurban meronta dan lepas dari ikatan lalu lari ke arah kerumunan warga.

Menurutnya, sapi kurban itu mengamuk saat diturunkan dari truk. Sebelum diturunkan, sapi tersebut agresif saat dalam perjalanan. Ketika hendak diturunkan, kerumunan warga diduga membuat sapi semakin stres.

"(sapi kurban) mau ditaliin ke tiang. Sapi itu berontak saat lihat kerumunan warga, banyak orang, jadi belok. Kemudian sapi itu lompat, langsung lari gitu. Yang diseruduk banyak, ada anak kecil, bapak-bapak," kata Febri.