Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS JABAR

Sapi Kurban Ngamuk Seruduk Warga, 4 Bocah Jadi Korban

Agus Warsudi , Jurnalis-Jum'at, 06 Juni 2025 |17:14 WIB
Sapi Kurban Ngamuk Seruduk Warga, 4 Bocah Jadi Korban
Sapi ngamuk di Bandung (foto: dok ist)
A
A
A

BANDUNG - Seekor sapi kurban mengamuk dan menyeruduk kerumunan warga di kawasan Gang Pabrik Kulit Selatan, Kopo, Kecamatan Bojongloa Kaler, Kota Bandung, Jawa Barat Jumat (6/6/2025). Akibatnya, empat orang anak mengalami luka berat dan ringan.

Berdasarkan pantauan rekaman CCTV di lokasi kejadian, terlihat warga termasuk anak-anak, berkerumun di dalam gang untuk melihat proses penyembelihan hewan kurban.

Tak lama kemudian, warga yang berkerumun tampak panik. Ternyata, seekor sapi kurban berukuran besar berlari ke arah mereka. Sapi tersebut menyeruduk kerumunan warga. Bahkan mengijak-injak warga yang terjatuh.

Saat ini, sapi tersebut terjebak di halaman rumah. Warga pun belum berhasil mengevakuasi sapi tersebut untuk dibawa kembali ke lokasi pemotongan hewan kurban.

Panitia kurban, Febri Gunawan mengatakan, sapi yang mengamuk diduga kuat karena stres. Kondisi itu membuat sapi kurban meronta dan lepas dari ikatan lalu lari ke arah kerumunan warga.

Menurutnya, sapi kurban itu mengamuk saat diturunkan dari truk. Sebelum diturunkan, sapi tersebut agresif saat dalam perjalanan. Ketika hendak diturunkan, kerumunan warga diduga membuat sapi semakin stres.

"(sapi kurban) mau ditaliin ke tiang. Sapi itu berontak saat lihat kerumunan warga, banyak orang, jadi belok. Kemudian sapi itu lompat, langsung lari gitu. Yang diseruduk banyak, ada anak kecil, bapak-bapak," kata Febri.

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/09/612/3188820//viral-A6Q9_large.jpg
Viral! Gajah Sumatra Dikerahkan Bantu Bersihkan Tumpukan Kayu di Aceh Pasca Banjir dan Longsor
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/09/65/3188781//mirwan-LvBc_large.jpg
Riwayat Pendidikan Mirwan MS, Bupati Aceh Selatan yang Kabur Umrah Kini Terancam Dicopot
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/09/612/3188670//ayu-OnMZ_large.jpg
Tampang Owner WO Ayu Puspita yang Lagi Viral karena Tipu Pengantin, Makanan Prasmanan Tak Dikirim di Hari H
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/08/612/3188664//viral-mfBK_large.jpg
Lagi Viral Kasus Penipuan WO Ayu Puspita Tipu Ratusan Pengantin, Kerugiannya Rp20 Miliar!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/08/612/3188657//viral-vkh5_large.jpg
Viral! Penipuan WO Bikin Pengantin Nangis di Hari Pernikahan, Makanan untuk Tamu Tak Datang
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/06/298/3188282//ikan_salmon-eZar_large.jpg
Lagi Ramai Salmon Candied, Ini 3 Tips Penting Sebelum Masak Salmon
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement