Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Digital
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Pemprov DKI Terbitkan SE Jelang Mudik 2026, Warga Diminta Lapor RT/RW Sebelum Bepergian

Danandaya Arya putra , Jurnalis-Jum'at, 27 Februari 2026 |03:10 WIB
Pemprov DKI Terbitkan SE Jelang Mudik 2026, Warga Diminta Lapor RT/RW Sebelum Bepergian
Mudik Lebaran (foto: Okezone)
A
A
A

JAKARTA – Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta akan menerbitkan Surat Edaran (SE) menjelang musim mudik Lebaran 2026. Dalam kebijakan tersebut, warga yang hendak mudik diminta melapor terlebih dahulu kepada pengurus RT/RW atau kelurahan setempat.

Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung mengatakan, SE tersebut akan ditandatangani Sekretaris Daerah (Sekda) DKI Jakarta. Tujuannya untuk meningkatkan keamanan lingkungan selama banyak rumah ditinggal pemiliknya.

“Jadi, kami akan membuat surat edaran yang akan ditandatangani oleh Sekda, meminta kepada warga yang mudik melaporkan terlebih dahulu, apakah kepada RT, RW, atau kelurahan setempat,” ujar Pramono di kantor Dinas Pendidikan DKI Jakarta, Kamis (26/2/2026).

Selain itu, Pemprov DKI juga akan kembali menggalakkan sistem keamanan lingkungan (siskamling) selama periode mudik guna mengantisipasi tindak kriminalitas.

“Untuk menjaga keamanan sekaligus lingkungan, maka nanti siskamling ketika saat mudik akan kami galakkan kembali,” katanya.

 

Halaman:
1 2 3
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/02/26/337/3203883//kakorlantas_polri_irjen_agus_suryonugroho-25qL_large.jpg
3,6 Juta Kendaraan Diprediksi Melintas Tol Jawa-Sumatera saat Mudik Lebaran
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/02/26/15/3203893//mudik-IlB6_large.jpg
Cegah Mobil Mogok hingga Overheat saat Mudik Lebaran, Ini Hal yang Perlu Diperhatikan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/02/26/15/3203846//byd-wpnD_large.jpg
Daftar 5 Mobil Listrik untuk Mudik Lebaran 2026
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/02/26/320/3203790//menhub_dudy-4iu6_large.png
Bertemu CEO Maskapai, Menhub Minta Perketat Keselamatan Penerbangan Hadapi Mudik Lebaran
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/02/26/337/3203773//mudik-roO4_large.jpg
Polisi Siapkan Skema Pengamanan Mudik Lebaran 2026
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/02/26/337/3203767//mudik-4q9K_large.jpg
Pemudik Terbesar Lebaran Diprediksi dari Jabar, Tujuan Terbanyak Jateng
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement