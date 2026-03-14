AS Tawarkan Hadiah USD12 Juta untuk Informasi tentang Pemimpin Tertinggi Iran

WASHINGTON - Departemen Luar Negeri Amerika Serikat (AS) menawarkan hadiah sebesar USD10 juta pada 13 Maret 2026 untuk informasi tentang pemimpin tertinggi Iran yang baru, Mojtaba Khamenei, dan pejabat tinggi lainnya.

Menteri Dalam Negeri Iran Eskandar Momeni dan Menteri Intelijen dan Keamanan Esmail Khatib termasuk di antara 10 orang yang ada dalam daftar Departemen Luar Negeri AS.

“Individu-individu ini memimpin dan mengarahkan berbagai elemen Korps Garda Revolusi Islam Iran (IRGC), yang merencanakan, mengatur, dan melaksanakan terorisme di seluruh dunia,” kata Departemen Luar Negeri AS melansir Straitstimes, Sabtu (14/3/2026).

Mereka mendesak para pemberi informasi untuk mengirimkan informasi melalui Tor atau Signal dan mengatakan “informasi Anda dapat membuat Anda memenuhi syarat untuk relokasi dan hadiah.”

Program "Rewards for Justice" dari Departemen Luar Negeri menawarkan uang tunai untuk informasi intelijen yang mengarah pada penangkapan atau penuntutan individu yang dicari.

Sebelumnya, ayah Ayatollah Mojtaba Khamenei, Ali Khamenei, tewas dalam serangan bom pada 28 Februari di awal perang AS Israel melawan Iran.

(Arief Setyadi)

