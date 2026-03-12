Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Digital
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Perang Iran-AS, Diplomasi Indonesia Dinilai Bisa Meredam Konflik Timur Tengah

Fahmi Firdaus , Jurnalis-Kamis, 12 Maret 2026 |23:14 WIB
Perang Iran-AS, Diplomasi Indonesia Dinilai Bisa Meredam Konflik Timur Tengah
Perang Iran-AS, Diplomasi Indonesia Dinilai Bisa Meredam Konflik Timur Tengah (Xinhua)
A
A
A

JAKARTA  – Serangan udara Israel yang dibantu Amerika Serikat ke Iran, telah menelan korban ribuan warga sipil Iran. Teheran pun membalas dengan menembakan ratusan rudal balistik ke Israel.

Ketegangan geopolitik antara Iran, Amerika Serikat, dan Israel selama ini menjadi sorotan dunia. Sementara sikap Indonesia dalam merespons dinamika konflik di kawasan Timur Tengah merupakan langkah konstruktif dalam perspektif hukum internasional.

‘’Salah satu sikap positif pemerintah terlihat dari upaya menjaga stabilitas kawasan melalui jalur diplomasi serta mendorong de-eskalasi konflik,’’ujar Pengamat Hukum Internasional dari Rajawali Cendikia Research Center, Muhammad Arbani, kepada Okezone, Kamis (12/3/2026).

“Dalam perspektif hukum internasional, posisi yang diambil Indonesia dapat dipandang positif karena berupaya menjaga stabilitas kawasan,” lanjutnya.

Dia menjelaskan, konflik di Timur Tengah tidak hanya berdampak pada keamanan regional, tetapi juga berpotensi memicu krisis energi dan gejolak ekonomi di tingkat global.

Karena itu, langkah Indonesia yang mendorong penyelesaian konflik melalui diplomasi dinilai penting, tidak hanya bagi stabilitas internasional tetapi juga untuk melindungi kepentingan nasional.

Konflik di Timur Tengah berpotensi memicu krisis energi dan ekonomi global. Dengan mendorong diplomasi dan de-eskalasi, Indonesia juga sedang melindungi kepentingan ekonomi nasional,” ujarnya.

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/03/12/16/3206584//ilustrasi-bRA0_large.jpg
Iran Ancam Serang Kantor Google, Microsoft, Hingga Nvidia di Timteng
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/03/12/18/3206473//kapal_tanker_mayuree_naree_terbakar_di_selat_hormuz-oVur_large.jpg
Iran Serang Lima Tanker yang Nekat Lintasi Selat Hormuz, Tewaskan Seorang Awak
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/03/12/320/3206437//asphija-8weK_large.jpg
Pengusaha Hiburan Waspadai Dampak Perang terhadap Wisata Jakarta
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/03/11/18/3206404//viral-2dlo_large.jpg
Perang Makin Sengit! Timnas Iran Resmi Mundur dari Piala Dunia 2026
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/03/11/320/3206386//presiden_prabowo-MJvC_large.jpg
Prabowo Sebut Krisis Terjadi di Mana-Mana: Yang Kuat Bakal Selamat
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/03/11/320/3206379//penumpang_pesawat-bWMn_large.jpeg
46 Ribu Calon Penumpang Batal Terbang ke Timur Tengah Imbas Perang Israel-AS vs Iran
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement