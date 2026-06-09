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Trump Peringatkan Netanyahu: Anda Akan Sendirian jika Terus Serang Iran

Arief Setyadi , Jurnalis-Selasa, 09 Juni 2026 |12:05 WIB
Trump Peringatkan Netanyahu: Anda Akan Sendirian jika Terus Serang Iran
Presiden AS Donald Trump (Foto: Reuters)
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WASHINGTON - Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump memperingatkan Perdana Menteri (PM) Israel Benjamin Netanyahu bahwa Israel bisa “berperang sendirian” jika kembali terlibat konflik dengan Iran.

Hal itu dilontarkan pada Senin 8 Juni 2026 di tengah kesepakatan Israel dan Iran untuk menghentikan serangan, setelah eskalasi paling serius sejak gencatan senjata mulai berlaku pada April.

Trump, yang dilaporkan semakin jengkel dengan Netanyahu, mendesak kedua pihak menghentikan “penembakan” melalui unggahan di platform Truth Social miliknya. Ia juga menyebut bahwa “negosiasi akhir” menuju perdamaian akan terus berjalan, meski “ketidaktahuan atau kebodohan dapat menghalanginya”.

Menurut laporan media, Trump juga telah menelepon Netanyahu dan meminta agar serangan dihentikan. Dalam wawancara dengan Axios, Trump mengungkapkan bahwa ia telah memperingatkan Netanyahu terkait konsekuensi jika perang dilanjutkan.

“Saya bilang, 'Bibi, sebaiknya kamu berhati-hati, atau kamu akan segera sendirian'," kata Trump melansir Aljazeera, Selasa (9/6/2026).

      
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