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Israel Bom Lebanon, Iran Murka Bakal Kembali Tutup Selat Hormuz

Arief Setyadi , Jurnalis-Sabtu, 20 Juni 2026 |21:05 WIB
Israel Bom Lebanon, Iran Murka Bakal Kembali Tutup Selat Hormuz
Israel bom Lebanon (Foto: Reuters)
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TEHERAN - Iran menyatakan, akan menutup Selat Hormuz sebagai protes atas serangan mematikan Israel terhadap Lebanon. Serangan Israel ke Lebanon telah menelan banyak korban jiwa.

Komando militer pusat Iran menyebutkan akan menutup Selat Hormuz sebagai tanggapan atas serangan Israel terhadap Lebanon selatan, dan menggambarkannya sebagai pelanggaran terhadap perjanjian Iran dengan AS.

“Dengan ini diumumkan bahwa Selat Hormuz akan ditutup untuk lalu lintas kapal; Perlu dicatat bahwa langkah pertama ini merupakan tanggapan atas pelanggaran janji musuh, dan jika agresi berlanjut, langkah-langkah lebih lanjut akan direncanakan dan diambil untuk memaksa musuh mematuhi kewajibannya,” kata Markas Besar Pusat Khatam-al Anbiya dalam sebuah pernyataan yang disiarkan oleh televisi pemerintah, melansir Aljazeera, Sabtu (20/6/2026).

Sementara itu, jumlah korban tewas akibat serangan Israel di Lebanon terus meningkat menjadi 32 orang. Serangan Israel terjadi di seluruh Lebanon sejak subuh.

Israel terus membombardir Lebanon meskipun ada upaya gencatan senjata.
 

(Arief Setyadi )

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