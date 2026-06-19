AS Rilis 14 Poin Perjanjian yang Disepakati dengan Iran untuk Akhiri Perang

WASHINGTON - Amerika Serikat (AS) merilis teks perjanjian sementara AS-Iran untuk menghentikan perang di Iran dan membuka Selat Hormuz.

Perjanjian tersebut, yang dibacakan kepada wartawan oleh seorang pejabat senior AS pada Rabu (17/6/2026), menguraikan dalam 14 poin pemahaman tingkat tinggi yang menunda banyak masalah paling sulit, seperti bagaimana mengakhiri program nuklir Iran, hingga kesepakatan akhir tercapai. Perjanjian ini membuka jalan bagi periode negosiasi yang lebih luas selama 60 hari yang akan dimulai di Swiss pada Jumat (19/6/2026).

Berikut adalah dokumen lengkap perjanjian berjudul "Islamabad Memorandum of Understanding between the United States of America and the Islamic Republic of Iran", yang dibacakan pejabat AS, sebagaimana dilansir Reuters.