WASHINGTON - Amerika Serikat (AS) merilis teks perjanjian sementara AS-Iran untuk menghentikan perang di Iran dan membuka Selat Hormuz.
Perjanjian tersebut, yang dibacakan kepada wartawan oleh seorang pejabat senior AS pada Rabu (17/6/2026), menguraikan dalam 14 poin pemahaman tingkat tinggi yang menunda banyak masalah paling sulit, seperti bagaimana mengakhiri program nuklir Iran, hingga kesepakatan akhir tercapai. Perjanjian ini membuka jalan bagi periode negosiasi yang lebih luas selama 60 hari yang akan dimulai di Swiss pada Jumat (19/6/2026).
Berikut adalah dokumen lengkap perjanjian berjudul "Islamabad Memorandum of Understanding between the United States of America and the Islamic Republic of Iran", yang dibacakan pejabat AS, sebagaimana dilansir Reuters.
Amerika Serikat dan Republik Islam Iran serta sekutu mereka dalam perang saat ini, dengan menandatangani MOU (Memorandum of Understanding), menyatakan penghentian segera dan permanen operasi militer di semua front, termasuk di Lebanon, dan berjanji mulai sekarang untuk tidak memulai perang atau operasi militer apa pun terhadap satu sama lain, dan untuk menahan diri dari ancaman atau penggunaan kekerasan terhadap satu sama lain, serta memastikan integritas teritorial dan kedaulatan Lebanon. Kesepakatan akhir akan mengonfirmasi penghentian permanen perang di semua front, termasuk di Lebanon, dan ketentuan lain dari paragraf ini.
Amerika Serikat dan Republik Islam Iran berjanji untuk menghormati kedaulatan dan integritas teritorial masing-masing, dan untuk menahan diri dari campur tangan dalam urusan internal masing-masing.
Amerika Serikat dan Republik Islam Iran berkomitmen untuk bernegosiasi dan mencapai kesepakatan akhir dalam waktu maksimal 60 hari yang dapat diperpanjang dengan persetujuan bersama.
Segera setelah penandatanganan MOU ini, Amerika Serikat akan mulai mencabut blokade angkatan lautnya dan segala gangguan atau hambatan terhadap Republik Islam Iran, dan akan sepenuhnya mengakhiri blokade angkatan laut dalam waktu 30 hari. Selama periode ini, lalu lintas kapal akan sebanding dengan jumlah lalu lintas pra-perang yang dipulihkan oleh Republik Islam Iran. Amerika Serikat selanjutnya berjanji untuk menarik pasukannya dari dekat Republik Islam Iran dalam waktu 30 hari setelah kesepakatan akhir.
Setelah penandatanganan Nota Kesepahaman ini, Republik Islam Iran akan melakukan upaya terbaiknya untuk memastikan kelancaran lalu lintas kapal dagang tanpa biaya selama 60 hari saja dari Teluk Persia ke Laut Oman dan sebaliknya. Lalu lintas kapal dagang akan segera dimulai dan, dengan mempertimbangkan kebutuhan untuk menghilangkan hambatan teknis dan militer serta pembersihan ranjau oleh Republik Islam Iran, akan diberlakukan dalam waktu 30 hari. Republik Islam Iran akan melakukan dialog dengan Kesultanan Oman untuk menentukan administrasi dan layanan maritim di masa depan di Selat Hormuz, dalam diskusi dengan negara-negara pesisir Teluk Persia lainnya sesuai dengan hukum internasional yang berlaku dan hak kedaulatan negara-negara pesisir Selat Hormuz.