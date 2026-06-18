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Breaking News! Trump dan Pezeshkian Teken MoU Akhiri Perang AS-Iran, Selat Hormuz Segera Dibuka

Arief Setyadi , Jurnalis-Kamis, 18 Juni 2026 |08:13 WIB
Breaking News! Trump dan Pezeshkian Teken MoU Akhiri Perang AS-Iran, Selat Hormuz Segera Dibuka
Presiden AS Donald Trump teken MoU akhiri perang dengan Iran (Foto: Aljazeera)
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AS - Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump dan Presiden Iran Masoud Pezeshkian menandatangani MoU untuk mengakhiri perang dan kembali membuka Selat Hormuz. Trump mengatakan, dirinya menandatangani MoU dengan Iran di Istana Versailles di ibu kota Prancis, Paris. 

“Sudah ditandatangani,” kata Trump saat meninggalkan Versailles, melansir Aljazeera, Kamis (18/6/2026).

“Saya menandatanganinya di Versailles,” tambahnya. 

Trump kembali menekankan hanya menandatangi MoU tersebut. Momen kepala negara itu juga dibagikan Presiden Prancis Emmanuel Macron yang mengunggah video Trump menandatangani MoU.

Macron mempublikasikan video Trump menandatangani MoU di Istana Versailles di Paris. “Presiden Trump menandatangani perjanjian antara Iran dan Amerika Serikat malam ini di Versailles,” tulisnya di X.

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