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Ketua KPK Bongkar 'Modus Cantik' Koruptor Era Digital

Mei Sada Sirait , Jurnalis-Kamis, 18 Juni 2026 |03:02 WIB
Ketua KPK Bongkar 'Modus Cantik' Koruptor Era Digital
Ketua KPK Setyo Budiyanto (Foto: Nur Khabibi/Okezone)
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JAKARTA - Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Setyo Budiyanto mengingatkan digitalisasi layanan pemerintahan bukan jaminan praktik korupsi akan hilang. Menurutnya, berbagai sistem elektronik yang telah diterapkan pemerintah masih dapat dimanipulasi jika integritas sumber daya manusianya lemah.

Pernyataan itu disampaikan Setyo dalam Peluncuran Nasional E-Learning ASN Berintegritas pada Rabu (17/6/2026). Ia menegaskan teknologi hanyalah alat. Sementara faktor utama yang menentukan keberhasilan pemberantasan korupsi tetap berada pada manusia yang mengoperasikannya.

“Kalau kita melakukan semua kegiatan tanpa integritas, maka yang dibuat yang sudah dikerjasamakan oleh kita semua ini dengan cara digitalisasi itu hanya sebuah alat. Alat bisa diakali,” kata Setyo.

Ia mengungkapkan, KPK masih menemukan sejumlah kasus korupsi yang terjadi meskipun sistem pelayanan dan pengadaan barang dan jasa telah dilakukan secara digital. Dalam beberapa kasus yang ditangani, penyimpangan justru terjadi melalui celah yang sengaja dibuat oleh oknum tertentu.

“Kami sudah buktikan banyak di perkara-perkara itu kelihatannya saja sudah digitalisasi, tapi pintu belakangnya atau backdoor-nya itu ternyata masih bisa dimainkan,” ujarnya.

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