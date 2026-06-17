Korupsi Pekalongan, KPK Panggil 14 Saksi Termasuk Wakil Ketua DPRD

JAKARTA - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kembali menjadwalkan pemeriksaan saksi terkait kasus dugaan korupsi di lingkungan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Pekalongan pada Rabu (17/6/2026).

Hari ini, lembaga antirasuah menjadwalkan pemeriksaan terhadap 14 saksi sekaligus. Salah satu di antaranya ialah Wakil Ketua DPRD Pekalongan Ruben R Prabu Faza.

"Pemeriksaan dilakukan di Polres Pekalongan," kata Juru Bicara KPK Budi Prasetyo.

Adapun 13 saksi lainnya yaitu Emma Margyati selaku Staf DPD Partai Golkar Kabupaten Pekalongan; Dewi Septriana K selaku Kasubag TU Pimpinan, Staf Ahli & Kepegawaian; Widhi Astri Aorilia Nia selaku Kepala BPJS Ketenagakerjaan Kabupaten Pekalongan; dan Sri Mugirahayu selaku Kepala BPJS Kesehatan Kabupaten Pekalongan.

Kemudian, Hefika Cipta Sari, Indah Winingsih, Juwariyah, Marwati, dan Amanda Devina yang semuanya selaku pegawai swasta. Selanjutnya, Sugiarto, Widodo, Siti Fitriyah, dan Dahlan yang seluruhnya selaku wiraswasta.