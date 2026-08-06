Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Digital
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Sidang Praperadilan Eks Jampidsus Febrie Digelar 18-19 Agustus

Riyan Rizki Roshali , Jurnalis-Kamis, 06 Agustus 2026 |07:52 WIB
Sidang Praperadilan Eks Jampidsus Febrie Digelar 18-19 Agustus
Eks Jampidsus Febrie Adriansyah (Foto: Dok Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Sidang perdana dua gugatan praperadilan yang dilayangkan eks Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus (Jampidsus) Febrie Adriansyah dalam kasus dugaan tindak pidana pencucian uang (TPPU) bakal segera digelar.

Humas PN Jakarta Selatan, Halida Rahardhini, menyebutkan praperadilan pertama terdaftar dengan nomor perkara 134/Pid.Pra/2026/PN.JKT.SEL. Sidang perdana perkara tersebut dijadwalkan berlangsung pada Selasa 18 Agustus 2026 dan akan dipimpin hakim tunggal Richard Edwin Basoeki.

“Pemohon, Dr. Febrie Adriansyah, SH, MH. Hari sidang pertama, Selasa, 18 Agustus 2026. Hakim Tunggal Richard Edwin Basoeki,” ucap Halida, Kamis (6/8/2026).

Adapun pihak Termohon yakni Direktorat Reserse Kriminal Khusus (Ditreskrimsus) Polda Metro Jaya, Korps Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Kortastipidkor) Polri, dan Direktorat Penyidikan Jampidsus.

Sementara itu, gugatan praperadilan kedua terdaftar dengan nomor perkara 135/Pid.Pra/2026/PN.JKT.SEL. Dalam perkara tersebut, pihak Termohon adalah Jaksa Agung c.q. Jampidsus Kejaksaan Agung RI.

"Hari sidang pertama, tanggal penetapan Rabu, 5 Agustus 2026, tanggal sidang Rabu, 19 Agustus 2026," sebutnya.

Sidang perdana perkara nomor 135/Pid.Pra/2026/PN.JKT.SEL juga akan dipimpin oleh hakim tunggal Richard Edwin Basoeki.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/08/05/337/3234385/kpk-EtxU_large.jpg
Geledah Ruangan Kepala Kantor Imigrasi Jaksel, KPK Sita SGD8.500
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/08/05/337/3234360/kpk-P4YO_large.jpg
KPK Ajukan Banding atas Vonis 2 Tahun Gubernur Riau Abdul Wahid
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/08/05/337/3234348/korupsi-JC7D_large.jpg
KPK Sita Mobil Hiace dari Bupati Pemalang, Ini Penampakannya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/08/05/1/3234344/korupsi-DVsw_large.jpg
Eks Jampidsus Febrie Adriansyah Ajukan Praperadilan ke PN Jaksel
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/08/05/338/3234286/kpk-jOC4_large.jpg
Selain Jaksel, KPK Juga Geledah Kantor Imigrasi Jakpus
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/08/05/337/3234278/kpk-kQ7o_large.jpg
KPK Terbitkan 3 Sprindik Baru Pengembangan OTT Kantor Pajak Banjarmasin
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement