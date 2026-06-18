Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Digital
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS INTERNATIONAL

MoU Ditandatangani, Iran Nyatakan Kemenangan Atas AS

Rahman Asmardika , Jurnalis-Kamis, 18 Juni 2026 |14:51 WIB
MoU Ditandatangani, Iran Nyatakan Kemenangan Atas AS
Ilustrasi.
A
A
A

TEHERAN - Nota kesepahaman (MoU) yang baru ditandatangani antara Amerika Serikat (AS) dan Iran merupakan kemenangan diplomatik bagi Teheran yang diraih melalui kekuatan, kata pejabat Iran. MoU ini juga dipandang sebagai bukti bahwa Washington gagal mencapai tujuan militernya.

Dokumen 14 poin tersebut ditandatangani dari jarak jauh oleh Presiden Donald Trump dan mitranya dari Iran, Masoud Pezeshkian, pada Rabu (17/6/2026) malam dan langsung berlaku, menurut mediator Pakistan.

Pihak AS sangat bungkam dalam tanggapan publiknya. Gedung Putih juga belum menerbitkan teks akhir nota kesepahaman tersebut, meskipun seorang pejabat senior AS yang tidak disebutkan namanya membacakan dokumen 14 poin tersebut kepada wartawan setelah berhari-hari dikritik karena kerahasiaan seputar kesepakatan tersebut.

Sementara itu, Ketua Parlemen Iran dan kepala negosiator dalam pembicaraan tersebut, Mohammad Ghalibaf, menggambarkan nota kesepahaman tersebut sebagai bukti penyerahan diri AS.

"Perjanjian ini adalah catatan kegagalan AS," kata Ghalibaf dalam sebuah wawancara televisi pada Rabu, sebagaimana dilansir RT. "Orang-orang akan melihatnya dan menilai."

Teheran berpendapat bahwa dokumen tersebut mencerminkan serangkaian konsesi dari Washington, termasuk pencabutan blokade angkatan laut AS, penghapusan sanksi untuk ekspor minyak Iran, akses ke dana Iran yang dibekukan, dan rencana rekonstruksi ekonomi yang didukung AS senilai setidaknya USD300 miliar. Washington juga setuju untuk tidak memberlakukan sanksi baru atau mengerahkan pasukan tambahan di kawasan tersebut sementara kedua pihak bernegosiasi untuk mencapai kesepakatan akhir.

 

Halaman:
1 2 3
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/06/18/18/3225104//trump-6wYC_large.jpg
Breaking News! Trump dan Pezeshkian Teken MoU Akhiri Perang AS-Iran, Selat Hormuz Segera Dibuka
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/06/17/18/3224914//presiden_amerika_serikat_donald_trump_dan_perdana_menteri_israel_bernjamin_netanyahu-Iplj_large.jpg
Jelang Penandatanganan di Jenewa, AS Rahasiakan Nota Kesepahaman Iran dari Israel
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/06/16/337/3224804//viral-4mdD_large.jpg
Melewati Bayang-Bayang Perang Iran 2026
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/06/15/337/3224724//menteri_luar_negeri_sugiono-okdz_large.jpg
Indonesia Sambut Baik Kesepakatan Damai Iran-AS
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/06/15/337/3224643//presiden_prabowo_subianto-gOBL_large.jpg
Prabowo: Indonesia dan Jerman Sepakat Konflik Harus Diselesaikan Lewat Perundingan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/06/15/337/3224608//ilustrasi-Bh0e_large.jpg
Sambut Baik Perjanjian Damai AS-Iran, DPR RI: Jangan Sampai Dirusak Israel
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement