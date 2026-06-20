Ziarah ke Makam Soekarno, Kapolri: Menyerap Nilai-Nilai Pemimpin Bangsa

JAKARTA – Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo melanjutkan rangkaian ziarah ke makam para mantan presiden Republik Indonesia menjelang peringatan Hari Bhayangkara ke-80. Kali ini, Kapolri berziarah ke makam Presiden RI ke-1 Ir Soekarno di Kota Blitar, Jawa Timur, Sabtu (20/6/2026).

Sebelumnya, Kapolri telah melakukan ziarah ke makam Presiden ke-4 RI KH Abdurrahman Wahid (Gus Dur) di Jombang. Setelah dari Blitar, Kapolri dijadwalkan melanjutkan ziarah ke makam Presiden ke-2 RI Soeharto dan menutup rangkaian kegiatan di Taman Makam Pahlawan Kalibata.

“Tadi pagi kami berziarah ke makam almarhum Presiden Gus Dur. Dan Alhamdulillah, sekarang kami melaksanakan ziarah ke makam almarhum Presiden Soekarno. Dan setelah ini kami akan melanjutkan ke makam Bapak Presiden Soeharto dan selanjutnya akan kami tutup ke Taman Makam Pahlawan Kalibata,” kata Sigit.

Kapolri menjelaskan, ziarah tersebut merupakan bagian dari tradisi institusi Polri untuk mengenang sekaligus menyerap nilai-nilai perjuangan yang diwariskan para pemimpin bangsa.