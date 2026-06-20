Jelang Hari Bhayangkara Ke-80, Kapolri Ziarah ke Makam Gus Dur

JAKARTA – Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo berziarah ke makam Presiden ke-4 RI KH Abdurrahman Wahid atau Gus Dur di Kompleks Pondok Pesantren Tebuireng, Kabupaten Jombang, Jawa Timur, Sabtu (20/6/2026).

Kegiatan tersebut merupakan bagian dari rangkaian peringatan Hari Bhayangkara ke-80 yang akan diperingati pada 1 Juli 2026 mendatang.

Dalam ziarah tersebut, Kapolri mengenakan peci dan melakukan doa bersama sebelum menaburkan bunga di makam Gus Dur sebagai bentuk penghormatan kepada tokoh bangsa tersebut.

Kedatangan Kapolri disambut langsung oleh Pengasuh Pondok Pesantren Tebuireng, KH Abdul Hakim Machfudz atau Gus Kikin. Dalam kesempatan itu, Sigit juga menerima pengalungan surban sebagai simbol penghormatan.

Gus Dur merupakan Presiden ke-4 Republik Indonesia yang menjabat pada periode 20 Oktober 1999 hingga 23 Juli 2001. Semasa kepemimpinannya, ia dikenal sebagai tokoh yang mendorong agenda reformasi, termasuk penguatan supremasi sipil dan profesionalisme aparat negara.