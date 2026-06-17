Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Digital
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS INTERNATIONAL

Jelang Penandatanganan di Jenewa, AS Rahasiakan Nota Kesepahaman Iran dari Israel

Rahman Asmardika , Jurnalis-Rabu, 17 Juni 2026 |11:05 WIB
Jelang Penandatanganan di Jenewa, AS Rahasiakan Nota Kesepahaman Iran dari Israel
Presiden Amerika Serikat Donald Trump dan Perdana Menteri Israel Bernjamin Netanyahu.
A
A
A

WASHINGTON - Amerika Serikat (AS) telah menahan dan tidak mengungkap teks nota kesepahaman dengan Iran yang dimediasi Pakistan dari Israel menjelang penandatanganan resminya di Jenewa, menurut laporan media dan jurnalis Israel. Langkah pemerintahan Presiden Donald Trump ini dipandang sebagai renggangnya hubungan antara pemimpin AS dan Israel yang telah berselisih mengenai kesepakatan perdamaian Iran dan pertempuran di Lebanon.

"Amerika Serikat menolak permintaan Israel untuk melihat Nota Kesepahaman yang baru disepakati sebelum upacara penandatanganan, yang diperkirakan akan diadakan di Swiss akhir pekan ini," lapor The Jerusalem Post pada Selasa (16/5/2026).

Guy Azriel, koresponden diplomatik dari stasiun televisi Israel i24NEWS, juga mengonfirmasi laporan tersebut.

"Saya sekarang dapat mengonfirmasi bahwa Israel secara resmi meminta akses ke Nota Kesepahaman Iran dan ditolak. Sebuah perkembangan yang luar biasa dan sangat tidak biasa antara sekutu dekat dalam isu yang sangat penting bagi keamanan nasional," tulis Azriel di media sosial, sebagaimana dilansir TRT.

Nota Kesepahaman, yang ditandatangani secara elektronik oleh Presiden AS Donald Trump, Wakil Presiden JD Vance, dan Ketua Parlemen Iran Mohammad Bagher Ghalibaf, mengakhiri blokade angkatan laut AS dan pembatasan Selat Hormuz Iran sebagai imbalan atas janji Iran untuk tidak menggunakan senjata nuklir.

Ini memulai 60 hari pembicaraan tentang program nuklir Iran dan deeskalasi, dengan pencabutan sanksi.

Harga minyak turun di bawah USD 78 per barel karena pasar mengharapkan arus yang lebih bebas, sementara para pemimpin Eropa memuji langkah tersebut dan Iran menyatakan perang telah berakhir—meskipun Israel menyampaikan kekhawatiran tentang akses ke teks tersebut.

Konflik Netanyahu–Trump

Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu dan Presiden AS Trump telah berulang kali berselisih mengenai penolakan Israel untuk membatasi pengejarannya terhadap Hizbullah di Lebanon, di mana penghentian permusuhan merupakan tuntutan utama Iran.

Pada awal bulan, Trump menyebut Netanyahu sebagai "orang gila" dalam sebuah panggilan telepon yang penuh amarah, memerintahkannya untuk tidak menyerang Beirut sementara AS sedang berupaya mencapai kesepakatan dengan Iran.

 

Halaman:
1 2 3
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/06/16/18/3224837//ilustrasi-5CEZ_large.jpg
AS: Selat Hormuz Terbuka untuk Dilalui Semua Kapal Tanpa Biaya Tol
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/06/15/337/3224608//ilustrasi-Bh0e_large.jpg
Sambut Baik Perjanjian Damai AS-Iran, DPR RI: Jangan Sampai Dirusak Israel
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/06/15/18/3224587//ilustrasi-XP4y_large.jpg
AS dan Iran Setujui Kesepakatan untuk Akhiri Perang di Timur Tengah, Ini Isinya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/06/15/18/3224560//ilustrasi-bdX1_large.jpg
AS dan Iran Umumkan Kesepakatan Damai untuk Akhiri Perang, Akan Ditandatangani 19 Juni
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/06/14/18/3224476//ilustrasi-Bhy5_large.jpg
Laporan Media: Trump Diam-Diam Setuju Cairkan USD24 Miliar Aset Iran
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/06/14/18/3224438//ilustrasi-xibU_large.jpg
Trump Sebut Kesepakatan Damai dengan Iran Akan Ditandatangani pada Minggu, Ini Respons Teheran
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement