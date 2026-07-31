Trump: Dewan Perdamaian Capai Kesepakatan Pelucutan Senjata Hamas dan Penarikan Israel dari Gaza

Trump mengatakan Board of Peace berhasil mencapai kesepakatan untuk pelucutan senjata Hamas dan penarikan pasukan israel dari Gaza.

WASHINGTON - Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump mengatakan bahwa Dewan Perdamaian (Board of Peace) telah mencapai kesepakatan untuk pelucutan senjata total Hamas dan semua kelompok bersenjata lainnya di Gaza. Pelucutan senjata ini akan dilakukan secara bertahap dan pada akhirnya akan mengarah pada penarikan pasukan pendudukan Israel dari wilayah Palestina tersebut.

"Hari ini, Dewan Perdamaian mencapai kesepakatan BERSEJARAH untuk PELUCUTAN SENJATA TOTAL Hamas dan semua kelompok bersenjata lainnya di Gaza," kata Trump di Truth Social pada Kamis (30/7/2026) malam.

"Ini adalah langkah monumental menuju PERDAMAIAN dan KEAMANAN yang langgeng."

Presiden AS juga mengatakan bahwa pasukan stabilisasi internasional akan bekerja sama dengan pasukan polisi Palestina yang baru untuk mengambil alih tanggung jawab atas Gaza.

"Kesepakatan ini merupakan langkah penting menuju Gaza yang akhirnya diperintah oleh pemerintahan Palestina yang baru," kata Trump, sebagaimana dilansir TRT. Dia mengucapkan terima kasih kepada Mesir, Qatar, dan Turki atas upaya mediasi dalam membantu mengamankan kesepakatan perdamaian tersebut.

"Saya ingin berterima kasih kepada para mediator—Mesir, Qatar, dan Turki—atas upaya penting mereka, dan terutama kepada tim saya yang luar biasa, yang kerja kerasnya tanpa lelah memungkinkan terobosan bersejarah ini terwujud."

Trump menambahkan, "Berdasarkan kesepakatan ini, Gaza akhirnya akan berada di tangan pemerintahan Palestina baru yang melayani rakyatnya."