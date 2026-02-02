Peristiwa Bersejarah 2 Februari: Kampus UI Berdiri hingga Tragedi Feri Tenggelam

JAKARTA - Tanggal 2 Februari tercatat sebagai hari ke-33 dalam kalender Gregorian. Pada tanggal ini, berbagai peristiwa penting dan bersejarah pernah terjadi, baik di Indonesia maupun dunia.

Mulai dari peringatan Hari Ulang Tahun Universitas Indonesia (UI), penerbangan perdana pesawat tempur F-16 Fighting Falcon, hingga tragedi tenggelamnya kapal feri di Papua Nugini yang menelan ratusan korban.

Berikut rangkuman peristiwa penting yang terjadi pada 2 Februari, dirangkum dari berbagai sumber:

1. New Amsterdam Resmi Menjadi Kota

Pada 2 Februari 1653, New Amsterdam resmi berstatus sebagai kota. Permukiman yang dihuni warga Belanda ini berkembang pesat di bawah pemerintahan kolonial Belanda.

New Amsterdam terletak di ujung selatan Pulau Manhattan, Amerika Serikat. Kini, kota tersebut dikenal sebagai New York, salah satu kota terpadat dan paling berpengaruh di dunia.

2. Universitas Indonesia Mulai Beroperasi

Cikal bakal Universitas Indonesia (UI) berasal dari Sekolah Ilmu Kesehatan dan Vaksin pada masa kolonial Hindia Belanda tahun 1949. Sekolah ini bertujuan mencetak tenaga medis tingkat dasar yang kala itu dikenal dengan gelar Dokter Jawa.

Pada 2 Februari 1950, UI resmi memulai kegiatan akademik dengan rektor pertama Ir R M Pandji Soercahman Tjokroadisoerio. Hingga kini, UI dikenal sebagai salah satu perguruan tinggi terbaik di Indonesia dan telah melahirkan tokoh-tokoh nasional, seperti Sri Mulyani Indrawati dan Najwa Shihab. Setiap 2 Februari diperingati sebagai hari lahir Universitas Indonesia.