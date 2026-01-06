Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS INTERNATIONAL

Tanggapi Ancaman Trump, Presiden Kolombia Bersumpah Angkat Senjata Pertahankan Negara

Rahman Asmardika , Jurnalis-Selasa, 06 Januari 2026 |12:54 WIB
Tanggapi Ancaman Trump, Presiden Kolombia Bersumpah Angkat Senjata Pertahankan Negara
Presiden Kolombia Gustavo Petro. (Foto: X)
A
A
A

JAKARTA – Presiden Kolombia Gustavo Petro mengatakan ia akan “mengangkat senjata” untuk negaranya jika perlu. Pernyataan itu disampaikan Petro seiring dengan ancaman yang dilayangkan Amerika Serikat (AS) terhadap dirinya dan pemerintahan Kolombia.

Dalam unggahan di media sosial pada Senin (5/1/2026), Petro, mantan pejuang sayap kiri, mengatakan bahwa intervensi kekerasan AS di Kolombia, seperti yang dilakukan di Venezuela pada akhir pekan lalu, akan memicu respons.

“Saya bersumpah tidak akan menyentuh senjata lagi,” kata Petro, sebagaimana dilansir Al Jazeera. “Tetapi demi tanah air, saya akan mengangkat senjata lagi.”

Petro telah muncul sebagai kritikus vokal Presiden AS Donald Trump, yang mengancam Kolombia dengan kemungkinan serangan militer atas nama memerangi perdagangan narkoba.

Kedua pemimpin tersebut sering saling menghina, tetapi ancaman Trump semakin bermusuhan dalam beberapa hari terakhir.

 

Halaman:
1 2 3
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/06/18/3193758//menteri_dalam_negeri_kolombia_armando_benedetti-MHDj_large.jpg
Diancam Trump, Kolombia Bakal Terus Perangi Narkoba
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/05/18/3193713//presiden_amerika_serikat_donald_trump-UIgF_large.jpg
Setelah Culik Maduro, Trump Ulangi Ancaman Aneksasi Greenland
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/05/627/3193635//scope_trump-b5tD_large.jpg
Terbongkar! Alasan Trump Tangkap Presiden Venezuela Nicolas Maduro dan Istri 
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/05/18/3193596//presiden_amerika_serikat_donald_trump-DrBR_large.jpeg
Trump Ancam Serangan Kedua ke Venezuela, Buka Peluang Invasi Kolombia dan Meksiko
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/05/320/3193580//migas-cz10_large.jpg
Terungkap! Segini Cadangan Minyak Venezuela yang Diincar Trump, Terbesar di Dunia
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/04/320/3193525//presiden_as_donald_trump-sdh7_large.jpeg
Punya Cadangan Terbesar di Dunia, AS Ambil Alih Minyak Venezuela
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement