Pramono Dorong Kelurahan Jadi Garda Terdepan Tangani KDRT hingga Perselingkuhan

JAKARTA – Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung meminta kantor kelurahan tidak hanya berfungsi sebagai layanan administratif, tetapi juga terbuka untuk menampung dan membantu menyelesaikan berbagai persoalan warga sehari-hari.

Hal tersebut disampaikan Pramono usai meresmikan Kantor Lurah Senen di Jalan Pasar Senen Dalam, Jakarta Pusat, pada Senin 4 Mei 2026.

"Saya meminta kantor kelurahan bukan hanya bersifat administratif, tetapi juga membuka diri seluas-luasnya bagi masyarakat untuk menyampaikan keluhan, masukan, dan saran, serta membantu menyelesaikan persoalan di lapangan," ujar Pramono.

Ia menegaskan, bahwa kantor kelurahan merupakan ujung tombak pelayanan pemerintah yang berinteraksi langsung dengan masyarakat. Karena itu, ia berharap seluruh pegawai dapat memberikan pelayanan terbaik kepada warga.

“Bagi saya, kantor kelurahan bukan sekadar administratif. Ini adalah ujung tombak paling bawah yang berinteraksi langsung dengan masyarakat, sehingga diharapkan mampu memberikan pelayanan terbaik,” ucapnya.