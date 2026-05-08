Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Digital
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Tarif Baru Transjabodetabek Blok M-Bandara Soetta Segera Diputuskan

Danandaya Arya putra , Jurnalis-Jum'at, 08 Mei 2026 |23:28 WIB
Tarif Baru Transjabodetabek Blok M-Bandara Soetta Segera Diputuskan
Tarif Baru Transjabodetabek Blok M-Bandara Soetta Segera Diputuskan (Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung menyampaikan, tarif baru Transjabodetabek rute Blok M-Bandara Soekarno-Hatta (Soetta) akan segera diputuskan. Diketahui, sejak rute ini diresmikan Kamis (12/3/2026), tarifnya sebesar Rp3.500 untuk tiga bulan pertama.

"Tarif TJ pada waktu saya secara resmi mencanangkan, kan pada waktu itu dikasih periode untuk tiga bulan. Tiga bulan kan belum selesai, baru akan selesai, dan segera akan kita putuskan untuk itu untuk yang ke Soekarno-Hatta," ucap Pramono di Jakarta Timur, Jumat (8/5/2026).

Ia menyebutkan, tarif baru tersebut akan diputuskan secara bersamaan. Tarif rute Blok M-Bandara Soetta akan lebih mahal ketimbang layanan Transjabodetabek lainnya. 

Pasalnya, rute tersebut menempuh jarak yang jauh ditambah biaya parkir di bandara yang terbilang mahal. Penyesuaian tarif ini agar subsidi yang diberikan tidak terlalu besar.

"Kenapa yang Soekarno-Hatta berbeda? Yang pertama karena jauh, perhentiannya banyak, parkir di sananya juga cost-nya lebih tinggi dibandingkan di tempat lain. Maka tentunya pengeluarannya juga supaya subsidinya tidak terlalu tinggi," tuturnya.

Pramono sebelumnya memperkirakan, tarif Transjabodetabek Blok M-Bandara Soetta naik menjadi Rp10.000-Rp15.000. Namun, besaran tarif tersebut masih dalam kajian dan belum bisa disampaikan saat ini.

Sementara itu, layanan Transjabodetabek menjangkau Bandara Soetta menyediakan 14 unit armada bus yang beroperasi pukul 05.00-22.00 WIB setiap harinya. Rute sejauh 65,1 kilometer ini diperkirakan memakan waktu 121 menit untuk setiap perjalanan.

(Erha Aprili Ramadhoni)

News Okezone memberikan berita terkini dengan akurat dan terpercaya. Ikuti informasi terbaru tentang politik, sosial, dan peristiwa penting lainnya, langsung dari sumber yang terpercaya.

      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/05/08/338/3217303//pramono_anung-42ep_large.jpg
Pramono Bakal Tindak Sekolah Swasta Gratis yang Masih Pungut Bayaran 
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/05/08/338/3217171//gubernur_dki_jakarta_pramono_anung-yeZp_large.jpg
Pramono Tegaskan Masih Rutin Musnahkan Ikan Sapu-Sapu, tapi Tidak Diekspos
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/05/08/338/3217125//gubernur_dki_jakarta_pramono_anung-KlTu_large.jpg
Pramono: Sampah Organik Dominasi Jakarta, Pemilahan Dimulai pada 10 Mei
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/05/08/338/3217133//cfd-GP6c_large.jpg
CFD Sudirman-MH Thamrin Dimulai Pukul 05.30 WIB pada 1 Juni
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/05/07/338/3217065//gubernur_dki_jakarta_pramono_anung-c7sJ_large.jpg
Curah Hujan Tinggi saat El Nino, Pramono : Sungai Tetap Dikeruk
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/05/07/338/3217027//gubernur_dki_jakarta_pramono_anung-lwuD_large.jpg
Pramono Kecewa Persija Vs Persib Batal Digelar di GBK
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement