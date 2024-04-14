Advertisement
INFOGRAFIS INDEKS
HOME NEWS INTERNATIONAL

Sekjen PBB Kutuk Serangan Iran Terhadap Israel, Serukan Penghentian Kekerasan

Rahman Asmardika , Jurnalis-Minggu, 14 April 2024 |08:47 WIB
Sekretaris Jenderal PBB Antonio Guterres. (Foto: Reuters)
NEW YORK - Sekretaris Jenderal PBB Antonio Guterres mengutuk keras serangan udara Iran pada Sabtu, (13/4/2024) malam terhadap Israel dan mendesak penghentian permusuhan.

"Saya mengutuk keras eskalasi serius yang ditunjukkan oleh serangan besar-besaran yang dilancarkan Republik Islam Iran terhadap Israel malam ini. Saya menyerukan penghentian segera permusuhan ini," katanya dalam sebuah pernyataan yang dilansir Anadolu. 

Guterres mengatakan dia “sangat khawatir” tentang “bahaya yang sangat nyata” dari eskalasi yang menghancurkan di seluruh kawasan.

“Saya mendesak semua pihak untuk menahan diri semaksimal mungkin guna menghindari tindakan apa pun yang dapat mengarah pada konfrontasi militer besar-besaran di berbagai lini di Timur Tengah.

“Saya telah berulang kali menekankan bahwa baik kawasan maupun dunia tidak akan mampu menanggung perang lagi,” tambahnya.

Iran memulai serangan udara terhadap Israel pada Sabtu malam sebagai pembalasan atas serangan udara pada 1 April terhadap fasilitas diplomatiknya di ibukota Suriah, Damaskus. Serangan Israel menewaskan setidaknya tujuh anggota Korps Garda Revolusi Islam Iran, termasuk dua jenderal penting.

