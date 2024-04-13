Advertisement
HOME NEWS INTERNATIONAL

Keluarkan Travel Warning, Pemerintah Larang WNI Pergi ke Israel atau Iran Jika Tidak Mendesak

Maruf El Rumi , Jurnalis-Sabtu, 13 April 2024 |21:36 WIB
Keluarkan Travel Warning, Pemerintah Larang WNI Pergi ke Israel atau Iran Jika Tidak Mendesak
A
A
A

JAKARTA - Pemerintah Indonesia resmi mengeluarkan travel warning atau larangan bepergian untuk warga negara Indonesia (WNI) yang ingin ke Iran atau Israel. Peringatan itu disampaikan melalui akun media sosial Kemlu RI, Sabtu (13/4/2024) menyusul ketegangan antara Israel dan Iran.

Timur Tengah diliputi ketegangan setelah Iran mengancam bakal melancarkan balasan terhadap Israel menyusul serangan di Damaskus, Suriah. Serangan Israel tersebut menewaskan seorang jenderal senior dan 6 perwira Iran, pada 1 April 2024. Kondisi itu memantik emosi dari Iran. 

Iran menuding Israel bertanggung jawab atas serangan mematikan itu. Kedua negara dikabarkan berada di ambang perang jika melihat pemberitaaan media luar negeri menyebutkan jika Iran akan melakukan balasan dalam waktu dekat.

Beberapa negara eropa seperti Jerman, Rusia, Prancis, dan Amerika Serikat tentu saja telah mengeluarkan peringatan kepada warga negara mereka. Negara Asia, seperti India juga sudah mengeluarkan travel warning.

