Prancis Minta Warganya Tak Bepergian ke Iran, Lebanon, Israel, Palestina

JAKARTA - Pemerintah Prancis meminta warganya menahan diri untuk tidak bepergian ke Lebanon, Iran, Israel, dan Palestina dalam beberapa hari mendatang. Imbauan ini dikeluarkan mengingat eskalasi yang meningkat di wilayah Timur Tengah.

“Menahan diri dari perjalanan dalam beberapa hari mendatang ke Iran, Lebanon, Israel dan wilayah Palestina,” kata rombongan menteri luar negeri kepada AFP.

Iran telah mengancam akan melakukan serangan balasan terhadap Israel atas serangan terhadap konsulat Iran di Suriah pada 1 April 2024. Serangan itu menewaskan tujuh Garda Revolusi termasuk dua jenderal. Hal ini memicu kekhawatiran akan meningkatnya kekerasan di Timur Tengah.

Menteri Luar Negeri Prancis, Stephane Sejourne, pada pertemuan krisis juga meminta anggota keluarga diplomat Prancis di Iran dievakuasi. Ia meminta agar tidak ada pegawai negeri Prancis yang dikirim untuk misi ke negara-negara yang terdaftar.

Diketahui, Israel telah membombardir Jalur Gaza sejak serangan yang belum pernah terjadi sebelumnya oleh kelompok Palestina Hamas terhadap Israel pada 7 Oktober.