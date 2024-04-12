Siaga, Israel Ingatkan Konsekuensi Jika Iran Berani Lancarkan Serangan

JAKARTA - Israel mewaspadai serangan balasan Iran. Israel pun mengingatkan konsekuensinya jika Iran benar-benar melancarkan serangan. Hal ini terkait serangan udara yang menewaskan seorang jenderal senior dan 6 perwira Iran di Damaskus, Suriah, pada 1 April 2024.

Pada Kamis (11/4/2024), militer Israel mengatakan pihaknya sepenuhnya siap menghadapi serangan yang akan datang.

“Dalam keadaan siaga dan sangat siap menghadapi berbagai skenario. Kami terus menilai situasinya,” kata Juru Bicara IDF, Laksamana Muda Daniel Hagari, pada konferensi pers, melansir Times Of Israel, Jumat (12/4/2024).

“Kami siap menyerang dan bertahan dengan menggunakan berbagai kemampuan yang dimiliki IDF, dan juga siap dengan mitra strategis kami,” ujarnya merujuk pada Kepala Komando Pusat AS (CENTCOM) Jenderal Michael Kurilla yang tiba di Israel.

Para pejabat Israel dan AS di berbagai lembaga telah melakukan kontak selama beberapa hari terakhir untuk mempersiapkan serangan yang mereka yakini akan segera terjadi. Kunjungan Kurilla ke wilayah tersebut merupakan bukti kerja sama terbaru antara kedua negara dalam menghadapi ancaman Iran.

BACA JUGA: Israel Ancam Serang Iran Secara Langsung jika Iran Lancarkan Serangan Balasan dari Wilayahnya

“Hubungan strategis kami dengan angkatan bersenjata AS kuat dan erat,” kata Hagari.

Ia menambahkan, serangan dari wilayah Iran akan menjadi bukti nyata niat Iran untuk memperburuk situasi di Timur Tengah, dan berhenti bersembunyi di belakang proxy.”

"IDF akan mengetahui cara beroperasi di mana pun diperlukan,” kata Hagari.

Ia menyebut, dalam beberapa bulan terakhir, mereka telah meningkatkan dan menyempurnakan kemampuan serangannya.