Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS INTERNATIONAL

Siaga, Israel Ingatkan Konsekuensi Jika Iran Berani Lancarkan Serangan

Erha Aprili Ramadhoni , Jurnalis-Jum'at, 12 April 2024 |18:24 WIB
Siaga, Israel Ingatkan Konsekuensi Jika Iran Berani Lancarkan Serangan
Israel ingatkan konsekuensi jika Iran lancarkan serangan. (Times of Israel)
A
A
A

JAKARTA - Israel mewaspadai serangan balasan Iran. Israel pun mengingatkan konsekuensinya jika Iran benar-benar melancarkan serangan. Hal ini terkait serangan udara yang menewaskan seorang jenderal senior dan 6 perwira Iran di Damaskus, Suriah, pada 1 April 2024.

Pada Kamis (11/4/2024), militer Israel mengatakan pihaknya sepenuhnya siap menghadapi serangan yang akan datang.

“Dalam keadaan siaga dan sangat siap menghadapi berbagai skenario. Kami terus menilai situasinya,” kata Juru Bicara IDF, Laksamana Muda Daniel Hagari, pada konferensi pers, melansir Times Of Israel, Jumat (12/4/2024).

“Kami siap menyerang dan bertahan dengan menggunakan berbagai kemampuan yang dimiliki IDF, dan juga siap dengan mitra strategis kami,” ujarnya merujuk pada Kepala Komando Pusat AS (CENTCOM) Jenderal Michael Kurilla yang tiba di Israel.

Para pejabat Israel dan AS di berbagai lembaga telah melakukan kontak selama beberapa hari terakhir untuk mempersiapkan serangan yang mereka yakini akan segera terjadi. Kunjungan Kurilla ke wilayah tersebut merupakan bukti kerja sama terbaru antara kedua negara dalam menghadapi ancaman Iran.

“Hubungan strategis kami dengan angkatan bersenjata AS kuat dan erat,” kata Hagari.

Ia menambahkan, serangan dari wilayah Iran akan menjadi bukti nyata niat Iran untuk memperburuk situasi di Timur Tengah, dan berhenti bersembunyi di belakang proxy.”

"IDF akan mengetahui cara beroperasi di mana pun diperlukan,” kata Hagari.

Ia menyebut, dalam beberapa bulan terakhir, mereka telah meningkatkan dan menyempurnakan kemampuan serangannya.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Topik Artikel :
konflik Israel-Iran Iran israel
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/21/18/3178139/israel-4YK7_large.jpg
Netanyahu Jatuhkan 153 Ton Bom di Gaza Selama Gencatan Senjata
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/05/18/3174552/greta_thunberg-RFAZ_large.jpg
Terungkap Perlakuan Brutal Israel terhadap Greta Thunberg, Diseret dan Dipaksa Cium Bendera
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/27/18/3172868/hakan-K3oF_large.jpg
Israel Telah Menjadi 'Aktor Jahat' yang Mengancam Kawasan Timur Tengah
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/27/18/3172827/pm_israel_benjamin_netanyahu-h2ya_large.jpg
Pidato Netanyahu di PBB, Diwarnai Walk Out hingga Kecam Negara yang Akui Palestina
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/26/18/3172533/israel_serang_yaman-GoDz_large.jpg
Israel Serang Yaman, 8 Orang Tewas dan 142 Terluka
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/21/18/3171376/gaza-3Pnc_large.jpg
Serangan Bom Israel Tewaskan 91 Orang di Gaza, Puluhan Bangunan Hancur
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement