Pemungutan Suara DK PBB untuk Bantuan ke Gaza Kembali Ditunda Beberapa Hari

PBB - Pemungutan suara di Dewan Keamanan PBB mengenai upaya untuk meningkatkan bantuan ke Jalur Gaza telah ditunda beberapa hari lagi, bergantung pada negosiasi menit-menit terakhir antara Amerika Serikat (AS) dan Mesir mengenai proposal pemantauan bantuan PBB. Penundaan ini terjadi ketika Washington berusaha menghindari penggunaan hak vetonya, kata para diplomat pada Rabu, (20/12/2023).

BACA JUGA: Pemungutan Suara PBB Soal Resolusi Gaza Ditunda Lagi hingga Rabu Hari Ini

Meskipun Mesir bukan anggota dewan, Mesir berbatasan dengan Gaza dan – hingga beberapa hari terakhir – merupakan satu-satunya pintu masuk bantuan ke daerah kantong Palestina yang berpenduduk 2,3 juta orang selama perang dua bulan antara Israel dan militan Hamas.

Israel memeriksa semua pengiriman bantuan kemanusiaan ke Gaza melalui penyeberangan Rafah dari Mesir, namun resolusi Dewan Keamanan – yang dirancang oleh Uni Emirat Arab dan didukung oleh Mesir – pada dasarnya bertujuan untuk melemahkan kendali Israel.

Setelah lebih dari seminggu negosiasi dan penundaan pemungutan suara selama beberapa hari, para diplomat mengatakan AS tidak senang dengan rancangan tersebut yang meminta Sekretaris Jenderal PBB Antonio Guterres untuk membentuk mekanisme PBB di Gaza "untuk secara eksklusif memantau semua pengiriman bantuan kemanusiaan ke Gaza yang diberikan melalui jalur darat, jalur laut dan udara dari negara-negara yang bukan pihak dalam konflik."