Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS INTERNATIONAL

Pemungutan Suara DK PBB untuk Bantuan ke Gaza Kembali Ditunda Beberapa Hari

Rahman Asmardika , Jurnalis-Kamis, 21 Desember 2023 |06:37 WIB
Pemungutan Suara DK PBB untuk Bantuan ke Gaza Kembali Ditunda Beberapa Hari
Foto: Reuters.
A
A
A

PBB - Pemungutan suara di Dewan Keamanan PBB mengenai upaya untuk meningkatkan bantuan ke Jalur Gaza telah ditunda beberapa hari lagi, bergantung pada negosiasi menit-menit terakhir antara Amerika Serikat (AS) dan Mesir mengenai proposal pemantauan bantuan PBB. Penundaan ini terjadi ketika Washington berusaha menghindari penggunaan hak vetonya, kata para diplomat pada Rabu, (20/12/2023).

Meskipun Mesir bukan anggota dewan, Mesir berbatasan dengan Gaza dan – hingga beberapa hari terakhir – merupakan satu-satunya pintu masuk bantuan ke daerah kantong Palestina yang berpenduduk 2,3 juta orang selama perang dua bulan antara Israel dan militan Hamas.

Israel memeriksa semua pengiriman bantuan kemanusiaan ke Gaza melalui penyeberangan Rafah dari Mesir, namun resolusi Dewan Keamanan – yang dirancang oleh Uni Emirat Arab dan didukung oleh Mesir – pada dasarnya bertujuan untuk melemahkan kendali Israel.

Setelah lebih dari seminggu negosiasi dan penundaan pemungutan suara selama beberapa hari, para diplomat mengatakan AS tidak senang dengan rancangan tersebut yang meminta Sekretaris Jenderal PBB Antonio Guterres untuk membentuk mekanisme PBB di Gaza "untuk secara eksklusif memantau semua pengiriman bantuan kemanusiaan ke Gaza yang diberikan melalui jalur darat, jalur laut dan udara dari negara-negara yang bukan pihak dalam konflik."

      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/07/15/18/3034489/konflik-di-seluruh-dunia-melonjak-pbb-14-5-juta-anak-gagal-dapatkan-vaksinasi-1dQ778C7MF.jpg
Konflik di Seluruh Dunia Melonjak, PBB: 14,5 Juta Anak Gagal Dapatkan Vaksinasi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/06/18/3018081/pbb-peringatkan-neraka-iklim-dunia-capai-rekor-suhu-paling-panas-dalam-sejarah-eK5OtgDsBB.jpg
PBB Peringatkan Neraka Iklim, Dunia Capai Rekor Suhu Paling Panas dalam Sejarah
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/05/11/18/3007032/ini-9-negara-yang-tolak-resolusi-jadikan-palestina-anggota-pbb-salah-satunya-tetangga-indonesia-oN4lXBYQ2f.jpg
Ini 9 Negara yang Tolak Resolusi Jadikan Palestina Anggota PBB, Salah Satunya Tetangga Indonesia
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/04/25/18/3000609/5-negara-yang-punya-hak-veto-di-pbb-RhWyAby04f.jpg
5 Negara yang Punya Hak Veto di PBB
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/04/14/18/2995842/dk-pbb-gelar-rapat-darurat-bahas-serangan-besar-besaran-iran-ke-israel-QudOJIzu3n.jpg
DK PBB Gelar Rapat Darurat Bahas Serangan Besar-besaran Iran ke Israel
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/04/14/18/2995729/sekjen-pbb-kutuk-serangan-iran-terhadap-israel-serukan-penghentian-kekerasan-mmmymR83kn.jpg
Sekjen PBB Kutuk Serangan Iran Terhadap Israel, Serukan Penghentian Kekerasan
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement