Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Perkara Silfester Dinilai Berpotensi Merusak Reputasi Kejaksaan

Nur Khabibi , Jurnalis-Jum'at, 09 Januari 2026 |00:28 WIB
Perkara Silfester Dinilai Berpotensi Merusak Reputasi Kejaksaan
Guru Besar Ilmu Hukum Universitas Al-Azhar Indonesia (UAI), Suparji Ahmad (Foto: iNews TV/Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Kejaksaan Agung (Kejagung) dinilai harus segera menemukan Silfester Matutina yang telah divonis bersalah dalam kasus pencemaran nama baik. Jika tidak, reputasi Kejagung yang sedang moncer terancam.

Hal itu sebagaimana disampaikan Guru Besar Ilmu Hukum Universitas Al-Azhar Indonesia (UAI), Suparji Ahmad dalam Program Interupsi bertajuk “Tahun Berganti, Silfester Belum Dibui” di iNews TV, Kamis (8/1/2026).

“Kita bantu sekarang sepenuhnya Kejaksaan Agung untuk menemukan Silfester. Mungkin sudah dikeluarkan DPO (Daftar Pencarian Orang), mungkin perlu ada semacam insentif bagi siapa yang menemukan,” ujarnya.

“Karena ini saya kira memang merusak reputasi Kejaksaan kalau seandainya tidak ditemukan, di luar prestasi yang luar biasa gitu loh,” sambungnya.

Di sisi lain, ia meyakini Kejagung tengah berupaya mencari yang bersangkutan. Namun, hingga saat ini Silfester mampu menghilang dari radar pencarian.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/07/337/3182011/roy-L7e9_large.jpg
Roy Suryo Singgung Eksekusi Silvester: 6 Tahun Berstatus Terpidana Belum Dipenjara
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/26/337/3179465/silfester_matutina-tMIY_large.jpg
Di Mana Silfester Matutina? Kejagung Klaim Jaksa Eksekutor Masih Cari Keberadaannya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/15/337/3176813/silfester_matutina-58Wf_large.jpg
Kubu Roy Suryo Cs Sarankan Kejagung Tetapkan Silfester Matutina sebagai DPO
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/10/338/3175886/silfester-kdaW_large.jpg
Roy Suryo Cs Minta Silfester Matutina Dijadikan DPO, Begini Respons Kejagung
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/20/337/3164087/silfester-TYo5_large.jpg
Sidang Peninjauan Kembali (PK) Silfester Matutina Digelar Hari Ini
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/20/337/3164077/silfester_matutina-2qAY_large.jpg
Silfester Matutina Belum Dieksekusi, Pimpinan Komisi III DPR: Tangkap dan Penjarakan
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement