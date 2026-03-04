Iran Siap Hadapi Perang Berkepanjangan dengan AS dan Israel

JAKARTA — Iran siap menghadapi konflik berkepanjangan dan akan memastikan musuh-musuhnya "menyesali kesalahan perhitungan mereka," kata Ali Larijani, Sekretaris Dewan Keamanan Nasional Tertinggi Iran.

Dalam pernyataan yang diposting di platform media sosial X pada Senin (2/3/2026), Larijani menyatakan bahwa Iran, tidak seperti Amerika Serikat, siap untuk melancarkan perang jangka panjang setelah serangan terbaru yang dikaitkan dengan Washington dan Tel Aviv.

"Berapapun biayanya, kami akan dengan tegas membela diri dan peradaban kami yang berusia 6.000 tahun," tulisnya, sebagaimana dilansir Middle East Monitor. Ia menambahkan bahwa Iran akan terus membela diri terhadap apa yang digambarkannya sebagai agresi.

Larijani juga menegaskan bahwa Iran tidak pernah memulai perang dalam sejarah modern, dengan menyatakan: "Seperti yang telah terjadi selama 300 tahun terakhir, Iran tidak pernah menjadi pihak yang memulai perang."