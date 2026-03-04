Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Digital
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS INTERNATIONAL

Iran Siap Hadapi Perang Berkepanjangan dengan AS dan Israel

Rahman Asmardika , Jurnalis-Rabu, 04 Maret 2026 |14:13 WIB
Iran Siap Hadapi Perang Berkepanjangan dengan AS dan Israel
Ilustrasi.
A
A
A

JAKARTA — Iran siap menghadapi konflik berkepanjangan dan akan memastikan musuh-musuhnya "menyesali kesalahan perhitungan mereka," kata Ali Larijani, Sekretaris Dewan Keamanan Nasional Tertinggi Iran.

Dalam pernyataan yang diposting di platform media sosial X pada Senin (2/3/2026), Larijani menyatakan bahwa Iran, tidak seperti Amerika Serikat, siap untuk melancarkan perang jangka panjang setelah serangan terbaru yang dikaitkan dengan Washington dan Tel Aviv.

"Berapapun biayanya, kami akan dengan tegas membela diri dan peradaban kami yang berusia 6.000 tahun," tulisnya, sebagaimana dilansir Middle East Monitor. Ia menambahkan bahwa Iran akan terus membela diri terhadap apa yang digambarkannya sebagai agresi.

Larijani juga menegaskan bahwa Iran tidak pernah memulai perang dalam sejarah modern, dengan menyatakan: "Seperti yang telah terjadi selama 300 tahun terakhir, Iran tidak pernah menjadi pihak yang memulai perang."

 

Halaman:
1 2 3
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/03/04/51/3204905//cristiano_ronaldo_masih_berada_di_riyadh_meski_sempat_dikabarkan_telah_meninggalkan_arab_saudi_georginagio-E4pm_large.jpg
Cristiano Ronaldo Disebut Tinggalkan Arab Saudi Efek Perang AS-Israel vs Iran, Begini Faktanya!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/03/04/337/3204887//presiden_prabowo-3arb_large.jpg
Prabowo Hubungi Pemimpin Negara-negara Teluk Usai Serangan AS-Israel ke Iran
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/03/04/18/3204880//kapal_tanker_melintas_di_selat_hormuz-nhp0_large.jpg
Iran Tutup Selat Hormuz, Trump Janjikan Perlindungan untuk Kapal-Kapal di Timur Tengah
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/03/04/337/3204857//menlu_sugiono-fRD7_large.jpg
Iran Tolak Negosiasi dengan AS, Menlu: Indonesia Siap Jadi Jembatan Damai
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/03/04/18/3204855//makam_sedang_disiapkan_untuk_para_korban_anak_anak-bSQW_large.jpg
Iran Menggelar Pemakaman Massal Siswi yang Tewas dalam Serangan AS‑Israel
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/03/04/18/3204851//mojtaba_khamenei-tyuZ_large.jpg
Mojtaba Khamenei Terpilih Jadi Pemimpin Tertinggi Baru Iran?
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement