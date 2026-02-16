Advertisement
INFOGRAFIS INDEKS
HOME NEWS NASIONAL

MUI Tegaskan Tak Perlu Sweeping Rumah Makan saat Ramadhan, Ormas Diminta Tahan Diri!

Felldy Utama , Jurnalis-Senin, 16 Februari 2026 |16:10 WIB
MUI Tegaskan Tak Perlu Sweeping Rumah Makan saat Ramadhan, Ormas Diminta Tahan Diri!
Wakil Ketua Umum MUI Anwar Abbas (foto: Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Wakil Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia (MUI), Anwar Abbas mendukung adanya larangan dari Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung, kepada setiap ormas untuk melakukan sweeping rumah makan saat bulan suci Ramadhan.

"Saya rasa tidak perlu ada sweeping-sweeping karena pemerintah sebelum puasa kita harapkan sudah menyosialisasikan, dan memberi pengertian kepada rakyat dan masyarakat luas tentang perlunya ada sikap saling menghormati agama dan kepercayaan serta ibadah dari agama lain," kata Anwar kepada wartawan, Senin (16/2/2026).

Dia menyebut, jika pada Hari Nyepi umat dari agama lain harus menghormati kepercayaan dan ibadah umat Hindu. Pada Hari Natal, umat dari agama lain harus menghormati keyakinan dan ibadah umat Kristen dan Katolik, dan seterusnya.

Untuk itu, demi kesuksesan dan kelancaran pelaksanaan ibadah tersebut, pemerintah tentu saja diharapkan hadir untuk mendukung sikap saling menghormati tersebut.

 

Topik Artikel :
MUI Ormas Sweeping Ramadhan
