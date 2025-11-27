KAI Commuter Ganti Dirut, Sebut Tak Terkait Kasus Tumbler

AKARTA - Jabatan Direktur Utama (Dirut) KAI Commuter Indonesia (KCI) yang sebelumnya diemban Asdo Artriviyanto kini digantikan Mochamad Purnomosidi. Pergantian posisi ini ditegaskan VP Corporate Secretary KAI Commuter Karina Amanda tak berkaitan dengan kasus tumbler penumpang yang hilang.

"Betul ada penggantian Direktur Utama namun hanya rotasi rutin saja ya, tidak ada kaitan dengan hilangnya tumbler," kata Karina saat dihubungi wartawan, Kamis (27/11/2025).

Selain Direktur Utama, posisi Direktur Operasi dan Pemasaran kini dijabat Heri Siswanto. Sementara posisi Direktur Keuangan dan Administrasi diemban oleh Nugroho Dwi Sasongko.

"Penggantian Direktur Utama, Direktur Operasi dan Pemasaran serta Direktur Keuangan dan Administrasi," ucapnya.

Sebelumnya, viral di media sosial terkait penumpang KRL bernama Anita yang kehilangan cooler bag berisi botol minum atau tumbler yang hilang ketika ia menumpang kereta commuter line jurusan Stasiun Tanah Abang ke Rangkas Bitung.

Anita menghubungi petugas KAI untuk mengamankan barangnya yang tertinggal tersebut. Cooler bagnya berhasil diamankan oleh petugas KAI. Namun, ia terkejut karena satu botol tumbler miliknya ternyata tak ada di dalam tas.