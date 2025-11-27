Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS MEGAPOLITAN

KAI Commuter Ganti Dirut, Sebut Tak Terkait Kasus Tumbler

Danandaya Arya putra , Jurnalis-Kamis, 27 November 2025 |23:47 WIB
KAI Commuter Ganti Dirut, Sebut Tak Terkait Kasus Tumbler
KAI Commuter Ganti Dirut, Sebut Tak Terkait Kasus Tumbler (KCI)
A
A
A

AKARTA - Jabatan Direktur Utama (Dirut) KAI Commuter Indonesia (KCI) yang sebelumnya diemban  Asdo Artriviyanto kini digantikan Mochamad Purnomosidi. Pergantian posisi ini ditegaskan VP Corporate Secretary KAI Commuter Karina Amanda tak berkaitan dengan kasus tumbler penumpang yang hilang. 

1. Ganti Dirut

"Betul ada penggantian Direktur Utama namun hanya rotasi rutin saja ya, tidak ada kaitan dengan hilangnya tumbler," kata Karina saat dihubungi wartawan, Kamis (27/11/2025).

Selain Direktur Utama, posisi Direktur Operasi dan Pemasaran kini dijabat Heri Siswanto. Sementara posisi Direktur Keuangan dan Administrasi diemban oleh Nugroho Dwi Sasongko.

"Penggantian Direktur Utama, Direktur Operasi dan Pemasaran serta Direktur Keuangan dan Administrasi," ucapnya.

Sebelumnya, viral di media sosial terkait penumpang KRL bernama Anita yang kehilangan cooler bag berisi botol minum atau tumbler yang hilang ketika ia menumpang kereta commuter line jurusan Stasiun Tanah Abang ke Rangkas Bitung.

Anita menghubungi petugas KAI untuk mengamankan barangnya yang tertinggal tersebut. Cooler bagnya berhasil diamankan oleh petugas KAI. Namun, ia terkejut karena satu botol tumbler miliknya ternyata tak ada di dalam tas.

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Topik Artikel :
KAI KCI KRL
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/27/482/3186367//tumbler-CGbN_large.jpg
Lagi Viral Tumbler Hilang di KRL, Simak 4 Tips Memilih Botol Minum untuk Sehari-hari
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/27/338/3186373//krl-xrKc_large.jpg
KRL Jakarta Kota-Bogor Gangguan di Stasiun Pasar Minggu
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/27/612/3186308//krl-hrVM_large.jpg
Penumpang KRL yang Kehilangan Tumbler Dipecat, Ini Pernyataan Lengkap Kantornya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/27/612/3186296//krl-wncM_large.jpg
Anita, Penumpang KRL yang Viral karena Kehilangan Tumbler Dipecat Kantornya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/27/320/3186247//kci-EIOU_large.jpg
KAI Bantah Pecat Pegawai Imbas Kasus Viral Tumbler Penumpang Hilang di KRL
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/27/612/3186243//kai-GQAH_large.jpg
Viral! Petugas KAI Dipecat Gegara Tumbler Penumpang, Begini Kronologinya
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement