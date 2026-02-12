Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Digital
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Relawan Jokowi Semprot Bonatua: Kenapa Tak Teliti Ijazah Mantan Presiden Lainnya?

Riyan Rizki Roshali , Jurnalis-Kamis, 12 Februari 2026 |23:28 WIB
Relawan Jokowi Semprot Bonatua: Kenapa Tak Teliti Ijazah Mantan Presiden Lainnya?
Bonatua Silalahi (Foto: Ari Sandita/Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Relawan Joko Widodo yang juga Ketua Barisan Rakyat Nusantara, Relly Reagen, menyoroti sikap Pengamat Kebijakan Publik Bonatua Silalahi yang fokus meneliti ijazah Presiden ke-7 RI tersebut. Menurutnya, seluruh ijazah mantan presiden seharusnya juga diteliti.

Hal itu ia sampaikan dalam program Interupsi di iNews TV. Mulanya, ia menilai langkah yang dilakukan Bonatua sudah sesuai prosedur, mulai dari mengirimkan surat ke KPU hingga mengajukan gugatan.

“Ini sudah sesuai dengan rel, beliau sudah memberikan surat kepada KPU, kemudian melakukan gugatan untuk keterbukaan di publik,” katanya, Kamis (12/2/2026).

Namun, ia menyayangkan sikap Bonatua. Menurutnya, akan lebih adil jika Bonatua turut meneliti ijazah milik mantan presiden maupun mantan kepala daerah lainnya.

“Tapi yang sangat saya sayangkan, kenapa Bang Bona selaku peneliti tidak melakukan penelitian terhadap ijazah mantan-mantan presiden atau mantan kepala daerah lainnya. Akan lebih fair dong ketika melakukan hal seperti itu,” ujarnya.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/02/12/337/3201305/roy_suryo-NqXj_large.jpg
Jokowi Diperiksa di Polres Solo, Roy Suryo: Aneh Banget
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/02/12/337/3201258/jokowi-MmtF_large.jpg
Kenapa Jokowi Diperiksa di Polres Solo Terkait Kasus Ijazah? Ini Kata Polda Metro
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/02/10/337/3200845/roy_suryo-P2yJ_large.jpg
Gugat KUHP-UU ITE, Roy Suryo Cs Merasa Dikriminalisasi di Kasus Ijazah Jokowi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/02/10/337/3200784/roy_suryo-Jzws_large.jpg
Diperiksa 4 Jam, Saksi Kubu Roy Suryo Cs Dicecar Polisi 18 Pertanyaan di Kasus Ijazah Jokowi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/02/10/337/3200758/ijazah_jokowi-kmX8_large.jpg
Bersaksi di Kasus Ijazah Jokowi, Eks Ketua KI Jakarta Ungkap Fakta Mengejutkan!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/02/10/337/3200755/roy_suryo-xoNK_large.jpg
Roy Suryo Cs Bakal Ajukan 6 Ahli di Kasus Ijazah Jokowi, Salah Satunya Eks Wakapolri
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement