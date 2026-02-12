Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Jokowi Diperiksa di Polres Solo, Roy Suryo: Aneh Banget

Ari Sandita Murti , Jurnalis-Kamis, 12 Februari 2026 |20:46 WIB
Jokowi Diperiksa di Polres Solo, Roy Suryo: Aneh Banget
Roy Suryo (Foto: Danandaya Arya Putra/Okezone)
JAKARTA - Tersangka kasus ijazah Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi), Roy Suryo, merasa aneh dengan pendalaman yang dilakukan polisi terhadap Jokowi setelah berkas perkaranya dilimpahkan ke kejaksaan dan memasuki tahap P19.

"Katanya sudah dilimpahkan, dikembalikan, dan lucu banget ketika dikembalikan sekarang kita tahu sendiri kemarin Jokowi masih diperiksa lagi di Polresta Surakarta dengan 10 pertanyaan. Aneh banget, katanya sudah dilimpahkan, kok masih ada pertanyaan lagi," ujar Roy di Polda Metro Jaya, Kamis (12/2/2026).

Menurutnya, pada Kamis ini pihaknya menghadirkan mantan Wakapolri Komjen (Purn) Oegroseno, mantan Ketua Umum PP Muhammadiyah Din Syamsuddin, dan Peneliti Senior LIPI Mohammad Sobary sebagai ahli dalam kasus yang menjeratnya. Hal itu disebutnya sebagai bentuk koreksi terhadap berkas perkara tersebut.

Namun, kata dia, ia merasa janggal karena Jokowi masih harus diperiksa kembali. Bahkan, menurutnya, polisi masih mencari bukti ke Yogyakarta dan Solo, padahal sebelumnya mengklaim telah mengantongi 719 barang bukti.

"Polisi juga katanya masih mencari bukti lagi ke Yogya dan ke Solo, katanya sudah ada 719 bukti, kemudian sudah ada katanya 120 sekian saksi, ada 22 ahli. Itu memang membuktikan tidak profesional, jadi itu mungkin mereka hanya bisa omong tok. Kalau cuma ngomong tok ya kayak radio, kalau cuma ngomong tok ya itu radio saja bisa ya," tuturnya.

(Arief Setyadi )

      
