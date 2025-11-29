Advertisement
NUSANTARA
HOME NEWS NUSANTARA

Gubernur Bobby Salurkan Bantuan Pakai Helikopter ke Wilayah Terisolir di Tapanuli

Anindita Trinoviana , Jurnalis-Sabtu, 29 November 2025 |23:00 WIB
Gubernur Bobby Salurkan Bantuan Pakai Helikopter ke Wilayah Terisolir di Tapanuli
Gubernur Bobby menyalurkan bantuan dengan helikopter ke wilayah terisolir di Tapanuli. (Foto: dok Pemprov Sumut)
A
A
A

TAPANULI TENGAH - Gubernur Sumatera Utara, Muhammad Bobby Afif Nasution memastikan proses penanganan bencana di wilayah Tapanuli berjalan intensif, terutama untuk menjangkau masyarakat yang hingga kini masih terisolir akibat longsor yang memutus akses darat.

Bobby menyampaikan bahwa pemantauan udara terus dilakukan untuk memetakan kondisi terkini sekaligus memastikan distribusi bantuan tepat sasaran.

Menurutnya, distribusi logistik kepada warga di daerah yang tidak lagi dapat dijangkau melalui jalur darat telah dilakukan melalui skema penyaluran khusus.

“Selain melakukan pemantauan udara di wilayah Tapanuli dan sekitarnya, kami juga terus mendistribusikan logistik kepada masyarakat yang berada di wilayah terisolir yang aksesnya tertutup timbunan longsor,” ujarnya.

Dia menegaskan bahwa pemerintah akan terus berupaya memenuhi kebutuhan dasar warga terdampak. Dia juga memastikan koordinasi dengan berbagai lembaga dan instansi terkait berjalan aktif untuk mempercepat proses evakuasi serta penanganan bencana.

“Kami berkoordinasi dengan semua pihak untuk memastikan evakuasi dan penanganan bencana berjalan lancar. Update kondisi lapangan akan terus kami sampaikan,” tuturnya.

Gubernur Bobby turut mengajak seluruh masyarakat mendoakan kelancaran proses penanganan bencana agar situasi dapat segera pulih.

(Agustina Wulandari )

      
