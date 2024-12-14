Heboh Guru Disawer Ratusan Juta oleh Seorang Sultan

PANDEGLANG - Ratusan guru di Pandeglang, Banten mendapat uang saweran ratusan juta rupiah oleh seorang sultan asal Pandeglang. Pemberian saweran dalam rangka memperingati Hari Guru dan HUT ke-79 PGRI.

Bagi sang sultan, dirinya sangat berterima kasih kepada para guru karena guru membuat dirinya menjadi seperti ini. Beginilah kegiatan saweran ratusan guru se-Kabupaten Pandeglang, Banten di sebuah objek wisata di Pantai Carita, Pandeglang, Banten, Jumat 13 Desember 2024 sore.

Uang saweran bernilai ratusan juta rupiah tersebut dibagikan di depan ribuan guru dalam acara memperingati hari guru 2024 dan HUT Ke-79 PGRI.





Sang sultan, Endang Suhendar, pengusaha asal Pandeglang tersebut memang dikenal sebagai raja sawer. Tak hanya nyawer para guru, puluhan guru juga diberangkatkan umrah ke Tanah Suci, bagi para guru yang purna tugas juga mendapatkan berkah dari beliau.

Dalam setiap event, raja sawer Endang Suhendar selalu berbagi uang bernilai ratusan juta hingga miliaran rupiah. Pengusaha asal Pandeglang ini juga tidak mau menyebutkan berapa nominal sebenarnya dari yang ia berikan.

Namun, pihak PGRI menyebutkan acara tersebut menelan anggaran lebih dari Rp500 juta yang semuanya didanai oleh sang sultan.



"Saya bisa sukses karena guru," ujar Endang.