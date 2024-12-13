Viral Intel Nyamar Jadi Tukang Sempol hingga Bensin Eceran: Berapa Liter atau Berapa Tahun?

JAKARTA - Viral di media sosial seorang intel dari kepolisian menyamar menjadi tukang sempol. Hal itu diketahui lewat unggahan akun Instagram @beben_bahagia.

"Sebagai pedagang yg baik apapun jualannya tetap di rangkul orang nya," tulisnya pada caption dengan diberikan emote icon tertawa, seperti dikutip, Jumat (14/12/2024).

Dari sejumlah video yang diunggahnya, diakhiri dengan ia yang mengenakan seragram polisi, memeluk pelaku tindak kriminal untuk digelandang ke sel tahanan.

Dalam unggahannya yang lain, @beben_bahagia jua membagikan aksinya ketika cosplay menjadi tukang bensin eceran. Pada video tersebut, ia menyematkan tulisan singkat di bagian bawah video.

"Silakan pilih, berapa liter atau berapa tahun?" tulisnya.

Dalam bio akun instagramnya, dirinya juga menjalni usaha bakso di Palembang, Sumatera Selatan. "Gara2 keenakan cosplay tukang bakso jadinya beneran jualan bakso," tulisnya.