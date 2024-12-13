Viral! Sejoli Asyik Bercumbu di Rindangnya Pepohonan Taman Merjosari Malang

MALANG - Sepasang sejoli membuat heboh usai melakukan asusila terjadi di Taman Merjosari, Kota Malang. Tindakan ini terekam oleh kamera ponsel dari warga yang berada di Taman Merjosari, Kota Malang.

Darı video rekaman ponsel warga itu terlihat bagaimana dua sejoli yang masih muda asyik bercumbu di taman. Tindakan asusila ini terekam oleh kamera meski sedikit tertutup rindangnya pepohonan di lokasi kejadian.

Sejoli ini beraksi di bangku di samping pohon yang membuat tindakannya terlihat samar-samar. Tapi saat melakukan aksi asusila ini warga sempat memergoki dan merekamnya.

Kepala Bidang (Kabid) Ketenteraman dan Ketertiban Umum (KKU) Satpol PP Kota Malang Mustaqim Jaya menyayangkan kembali terjadinya aksi asusila di wilayah Taman Merjosari, Kota Malang. Ia pun mengingatkan agar masyarakat berani langsung menegurnya daripada merekam dan memviralkan di media sosial (medsos).

"Ini kan sudah viral masyarakat ya harusnya melaporkan, karena kan ini sudah 1 - 2 hari kan satpol PP juga kesulitan melacak orangnya. Harusnya kan dihimbau, diingatkan, supaya dilakukan pembinaan, apalagi kalau seperti ini di Taman Merjosari," kata Mustaqim Jaya, dikonfirmasi pada Kamis (12/12/2024).