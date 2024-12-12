Advertisement
INFOGRAFIS INDEKS
HOME NEWS SUMSEL

Viral! Dokter Muda Dianiaya Gegara Masalah Jadwal Jaga Akhir Tahun

Muhammad Sukardi , Jurnalis-Kamis, 12 Desember 2024 |21:32 WIB
Viral! Dokter Muda Dianiaya Gegara Masalah Jadwal Jaga Akhir Tahun
Dokter muda dipukuli rekannya (foto: freepik)
A
A
A

JAKARTA - Sebuah video kekerasan viral di media sosial, rekaman tersebut memperlihatkan seorang dokter sedang dipukuli rekannya, penyebabnya diduga karena masalah jadwal jaga pada akhir tahun. 

Akun Instagram @lam*** membagikan cuplikan video viral. Tertulis di unggahan itu kalau kejadian tersebut terjadi di daerah Palembang, Sumatera Selatan. 

"Seorang dokter muda di Palembang dianiaya karena masalah jadwal jaga akhir tahun," tulis keterangan unggahan tersebut, dikutip, Kamis (12/12/2024). 

Dari video yang beredar, terdengar teriakan, "Kalau ngomong baik-baik" kata seorang pria berkaos merah yang belum diketahui identitasnya. Dokter muda yang dipukuli pun dengan lantang membalas pernyataan itu, "Sudah baik-baik." 

 

